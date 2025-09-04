El mármol del Alentejo, protagonista de la nueva muestra de Ricardo Gigante

Con más de 40 exposiciones individuales a lo largo de su trayectoria profesional, el escultor Ricardo Gigante, de Portugal (Vila Viçosa, 1969), trae a la sala Vaquero Poblador del Hospital Centro Vivo de Badajoz, una de sus obras más complejas hasta el momento: ‘La Metamorfosis del movimiento’, en la que, a través de un solo material, el mármol negro, refleja un estilo completamente distinto al que le caracteriza, a la vez que busca despertar la curiosidad del espectador con piezas que están talladas en una sola piedra. «Es un verdadero desafío hacer este tipo de obras por su complejidad, pero es una alegría muy grande tener una idea en un boceto y después, poder transformar esa idea en una pieza escultórica», explica el autor que ha trabajado en esta muestra unas doce horas diarias durante casi dos años .

Otra de las singularidades de la exposición, es que todas las esculturas que la componen, son tridimensionales y apoyan dentro de un marco para captar la atención. Algunas representan ríos, carreteras o paisajes, pero todas tienen un elemento común: el movimiento.

No cabe duda que, una de las mayores satisfacciones de los escultores es vender, pero en este caso, Ricardo Gigante admite que el mejor regalo sería ver que el público que se acerque para conocer su trabajo, sepa apreciar la línea conductora que ha creado entre todas las piezas (un total de 25), teniendo en cuenta que las dimensiones de la sala son muy grandes.

Piezas singulares

Hay una escultura en particular que lleva por título ‘Trilogía II’, que mide 122 cm y que está inspirada en un cuadro de Vincent van Gogh. Es una de sus favoritas, porque es la primera pieza de la colección y porque en ella consiguió plasmar todo aquello que le transmitió por entonces, el dibujo del artista neerlandés.

Junto a ella hay otra pieza titulada ‘Cuatro caminos’, que le recuerda uno de los momentos más especiales de su vida, cuando en Madrid, visitó por primera vez la Feria de Arte contemporáneo (ARCO) para ver, precisamente, la obra de un buen amigo, el pintor extremeño Ramón Carreto Blanco.

En la fotografía, el autor posa con otra de sus creaciones más destacadas, una composición a la que ha llamado ‘El Misterio’.

‘La Metamorfosis del movimiento’, que invita a reflexionar sobre los ciclos, los cambios y la permanencia a través de un puente entre la tradición y la renovación, puede visitarse hasta el próximo domingo 19 de octubre en horario de 10.00 horas a 00.00 horas.

La entrada es gratuita.