Un nuevo equipo dirige el Lope de Vega de Badajoz tras dimitir el anterior

El colegio Lope de Vega de Badajoz comienza el curso 2025 - 2026 con mayor tranquilidad de como finalizó el pasado. Lo hace con un nuevo equipo directivo, algo que valoran positivamente muchos de los padres del centro.

El pasado ejercicio fue muy convulso para esta comunidad educativa. Los enfrentamientos entre el equipo directivo con gran parte del profesorado y de las familias del colegio hicieron que el clima fuera inadecuado. La consejería de Educación, Ciencia y Formación profesional confirma que el centro tiene un "nuevo equipo directivo tras la dimisión del anterior director". Según ha podido conocer este diario, los tres nuevos docentes que dirigen el centro llegan trasladados de otros colegios.

Época de tensión

De esta forma, finaliza una de las épocas de mayor tensión en este colegio pacense. En diciembre de 2024 la asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) comenzó a denunciar "irregularidades" en la gestión del centro. Entre otros, la falta de Proyecto Educativo del Centro (PEC), la ausencia de la comisión de convivencia o de presupuestos. Por estos motivos, ya en 2024, reclamaron la intervención de la inspección educativa.

Muchos de los padres exigieron a Educación soluciones y para ello recogieron 670 firmas. E incluso convocaron una manifestación el 24 de abril para evidenciar el malestar existente entre las familias. Pidieron que la consejería pusiera solución a la mala situación.

Todo ello se tradujo en una convivencia totalmente insostenible que derivó en la baja de seis docentes por accidentes laborales.

Final de curso convulso

El enfrentamiento entre gran parte del profesorado y la AMPA con el equipo directivo llevó a que la inspección educativa trabajara durante meses en el colegio Lope de Vega para tratar de encontrar soluciones. El resultado de su trabajo, a través de entrevistas, investigación de documentación y su presencia efectiva en el centro no trascendió.

Algo que reclamó la AMPA. Igual que denunció en la recta final del curso la ausencia de dirección en el centro debido a bajas médicas de los tres docentes que ocupaban los cargos. El curso terminó sin que los padres del centro tuvieran detalles de cómo sería la vuelta a las aulas.

Una miembro de esta asociación explica que oficiosamente conocieron la noticia del nuevo equipo directivo en el mes de agosto. Hoy mismo han tenido el primer consejo escolar y asegura que están "muy ilusionados". Esta madre define al nuevo equipo como "encantadores y que saben trabajar muy bien".

Así, asevera que por delante les queda mucho trabajo, ya que la anterior directiva ha dejado mucha documentación pendiente.

Desde Educación lanzan un mensaje de "tranquilidad a las familias" y confían en que «esta nueva situación mejore el clima de convivencia del centro» durante este nuevo curso.