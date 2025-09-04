La rehabilitación del Muba de Badajoz, pendientes de la licencia de obra

La rehabilitación del edificio más antiguo del Museo de Bellas Artes (Muba) de Badajoz está pendiente de que el ayuntamiento conceda la licencia de obra para poder iniciarse. La Diputación de Badajoz ya ha agilizado todos los trámites para que estas intervenciones puedan comenzar, pero siguen a la espera de que los permisos municipales lleguen. "Todos estamos deseando de que empiece", aseguró ayer María Teresa Rodríguez, directora del Muba, durante una rueda de prensa ayer.

La institución provincial anunció en diciembre de 2024 estos trabajos de modernización del edificio situado en la calle Meléndez Valdés. Es el único inmueble de los que componen esta pinacoteca sin rehabilitar y la subvención del 2% cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana hizo posible los planes de la diputación. En total, son 2,9 millones de euros de inversión de los que el ministerio aporta 1,45.

"Todas las licencias y permisos solicitados"

Durante el verano se ha vaciado el edificio y tienen todo listo para que se puedan iniciar las obras. La directora explicó que ella no es quien debe dar la información y ha asegurado que "pronto habrá una rueda de prensa específica para esto". Serán los trabajadores del Área de Fomento de la diputación los que aporten todos los datos al respecto: "Son ellos quienes tienen toda la información sobre tiempos de la obra". Y, en este sentido, asegura que será entonces cuando pueda dar más detalles al respecto de las actuaciones que se plantean.

El diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, detalló que "para comenzar una obra se necesitan una serie de permisos y licencias que no corresponden a la Diputación de Badajoz", sino que le corresponde al ayuntamiento pacense. "Están todas las licencias y permisos solicitados. En el momento en que se tenga toda la documentación se iniciarán las obras", especificó.

María Teresa Rodríguez señaló que estas no tardarán en comenzar: "Si el edificio está vacío pensamos que será pronto". De hecho, en esta rueda de prensa Rodríguez indicó que durante los meses de verano los trabajadores del Muba se han empleado a fondo para vaciar las dependencias de este edificio.

Las obras

Por el momento, no se han dado más detalles de qué salas se proyectarán en este espacio museístico ni cómo se van a diseñar. Hasta el momento, de ese edificio solo se tenía en uso la planta baja, las otras dos restantes permanecían sin uso desde hace tiempo. Las piezas que hasta el momento se exponían ahí se han trasladado al edificio de la calle Francisco Pizarro.

Las intervenciones eliminarán humedades importantes del inmueble y se realizará una actualización integral del mismo. Se ganará espacio de exposición y se eliminarán volúmenes añadidos como una chimenea o la protección de la estructura de muros de carga. De la misma forma, se acondicionará energéticamente las dependencias llegando a reducir un 30% el consumo de energía.

Las obras tienen un plazo de ejecución de 18 meses y serán muy importantes, ya que completarán la actualización de los espacios museísticos del Muba. Este complejo cultural está compuesto por una manzana entre las calles Meléndez Valdés, Duque de San Germán y Francisco Pizarro.