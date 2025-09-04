El SES refuerza en Badajoz su atención a los trasplantados

El Servicio Extremeño de Salud (SES) y la Asociación Extremeña de Trasplantados (Asextras) han firmado un convenio de colaboración para proporcionar atención y apoyo a las personas trasplantadas y sus familiares en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y con una vigencia inicial de cuatro años, establece un marco de colaboración para desarrollar actividades de apoyo psicológico, orientación y acompañamiento emocional, dirigidas a pacientes en proceso de trasplante, personas trasplantadas y sus familiares.

Entre las principales líneas de actuación, se incluye la orientación sobre los servicios y recursos disponibles, acompañamiento emocional durante el proceso de trasplante y asesoramiento psicológico para facilitar la adaptación a la enfermedad y tratamiento. También se contempla el apoyo a los cuidadores, con el objetivo de favorecer su descanso físico y emocional, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Por otro lado, se promoverá la formación y coordinación del voluntariado, quien desempeñará un papel clave en el desarrollo de las actividades.