Convenio con Asextras
El SES refuerza en Badajoz su atención a los trasplantados
Con actividades de apoyo psicológico, orientación y acompañamiento emocional en el complejo hospitalario
LA CRÓNICA DE BADAJOZ
El Servicio Extremeño de Salud (SES) y la Asociación Extremeña de Trasplantados (Asextras) han firmado un convenio de colaboración para proporcionar atención y apoyo a las personas trasplantadas y sus familiares en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y con una vigencia inicial de cuatro años, establece un marco de colaboración para desarrollar actividades de apoyo psicológico, orientación y acompañamiento emocional, dirigidas a pacientes en proceso de trasplante, personas trasplantadas y sus familiares.
Entre las principales líneas de actuación, se incluye la orientación sobre los servicios y recursos disponibles, acompañamiento emocional durante el proceso de trasplante y asesoramiento psicológico para facilitar la adaptación a la enfermedad y tratamiento. También se contempla el apoyo a los cuidadores, con el objetivo de favorecer su descanso físico y emocional, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.
Por otro lado, se promoverá la formación y coordinación del voluntariado, quien desempeñará un papel clave en el desarrollo de las actividades.
