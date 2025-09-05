¿Dónde se puede aparcar para acudir a la Noche en Blanco de Badajoz?

La Noche en Blanco de Badajoz 2025 volverá a llenar las calles del casco histórico de cultura, arte y espectáculos. Como cada año, miles de pacenses y visitantes se darán cita en el corazón de la ciudad, donde las restricciones al tráfico y los cortes de calles hacen que encontrar aparcamiento sea uno de los principales quebraderos de cabeza. Conscientes de los cortes de calles y los accesos limitados, estos son algunos de estacionamientos disponibles, tanto gratuitos como de pago, para facilitar la llegada de quienes no quieran perderse una de las citas culturales más esperadas del calendario.

De pago

Parking de Menacho

Este aparcamiento se encuentra en la avenida Ramón y Cajal, 15. Tiene mucha capacidad de aparcamiento y está cerca de la zona de actividades.

Parking de San Atón

Aún más cercano al Casco Antiguo, se prevé que se llene. Está en la plaza que lleva el mismo nombre.

Parking de Conquistadores

Está algo más lejano pero es una apuesta segura: habrá sitio y las plazas de aparcamiento son espaciosas. Un paseo de cinco minutos será suficiente para llegar a las calles con actividad cultural.

Parking de Santa María

En pleno centro del Casco Antiguo, este aparcamiento tiene la ubicación perfecta. Las calles cortadas hacen que durante el sábado solo se pueda llegar hasta él por la calle Concepción Arenal.

Zonas gratuitas

La plaza de toros

13 minutos andando separan la plaza de toros de la plaza de España, donde se celebrará la inauguración de la Noche en Blanco 2025. Los conductores pueden dejar su vehículo en la zona de tierra y llegar al centro cruzando el corredor verde de la calle Stadium.

Pardaleras

Es el barrio más cercano al Casco Antiguo. Si bien en un día normal ya está concurrido, se prevé que esa noche sea complicado encontrar un hueco libre. Merece la pena, aun así, probar suerte.

Grupos José Antonio

Las traseras de la comisaría de Policía Nacional y sus alrededores son un buen lugar donde buscar aparcamiento. Está cerca del Casco Antiguo y dispone de un gran número de plazas públicas.

Dónde no aparcar

A pesar de estar al lado de la plaza Alta, hay dos estacionamientos donde no se podrán dejar los coches por motivos de seguridad.

El consistorio pacense informa de que no se podrá estacionar en la Alcazaba, que permanece cerrada al público.

Tampoco será posible dejar el vehículo en el Campillo debido a que el acceso al mismo se encuentra cortado al tráfico cerrado, excepto para vehículos autorizados.