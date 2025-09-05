Arranca el puente: ¿Dónde repostar más barato en Badajoz hoy?

Los extremeños arrancan hoy un puente que da para aprovechar los últimos coletazos del verano. Playas, entornos rurales y pueblos con encanto son los destinos más buscados para estos tres días.

Encontrar gasolina a buen precio sigue siendo una prioridad para muchos conductores. Con los precios del combustible en España rondando los 1,50 €/l para la gasolina y 1,40 €/l para el diésel en promedio al inicio de este verano, ahorrar a la hora de repostar suponen un ahorro tangible en el presupuesto del viaje.

En Badajoz hay varias estaciones que destacan por ofrecer precios más bajos que la media. Hoy, estos son los lugares más baratos para llenar el depósito.

Ballenoil (Av. de Elvas, 38): la más asequible

En la Av. de Elvas, número 38, la gasolinera Ballenoil ofrece hoy los precios más bajos de la ciudad. La gasolina 95 cuesta 1,339 €/l, y el diésel, 1,281 €/l

Área San Martín, Petromode, Estrella Roja: todas al mismo nivel

Varias estaciones comparten precios muy ajustados: Área San Martín (Polígono Industrial El Nevero, 17), Ballenoil (C/ Jerónimo de Valencia, 11), Petromode (C/ Federico Mayor Zaragoza, s/n) y Estrella Roja (C/ Federico Mayor Zaragoza, 14), ofrecen todos la gasolina 95 a 1,395 €/l, aproximadamente 0,07 € más barato que el promedio de Badajoz.

De estos datos se puede extraer que aunque la media actual ya sea más baja que hace un año (gasolina a 1,5 € y diésel a 1,4 €), sigue siendo un gasto significativo. Algunos estudios han publicado que durante Semana Santa de 2025, llenar un depósito de 50 litros costaba unos 75 € en gasolina, frente a más de 80 € en 2024—una diferencia de unos 6 €.