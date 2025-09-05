La Cámara de Comercio de Badajoz concede ayudas para visitar dos ferias internacionales

La Cámara de Comercio de Badajoz acaba de anunciar dos convocatorias de ayudas dirigidas a pymes de Extremadura para participar en visitas profesionales a dos de las principales citas internacionales de sus respectivos sectores.

Son ayudas para asistir a Medica 2025 en Düsseldorf (Alemania), del 17 al 20 de noviembre, y la World Bulk Wine Exhibition (WBWE) 2025 en Ámsterdam (Holanda), los días 24 y 25 de noviembre. Ambas actuaciones se enmarcan dentro del programa Pyme Global 2025, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027.

Las convocatorias se encuentran en el tablón de anuncios de la cámara en https://www.camarabadajoz.es/es/tablon-anuncios. Las empresas participantes podrán beneficiarse de un apoyo económico del 85% en gastos de viaje y alojamiento (según condiciones recogidas en cada convocatoria).

Medica es la feria comercial líder mundial para el sector médico, donde se presentan las últimas innovaciones en tecnología médica, diagnóstico por imagen, tecnologías de la información, equipos de laboratorio y fisioterapia, así como productos médicos de última generación. Con más de 5.800 expositores de 72 países y 80.000 visitantes internacionales en su última edición, Medica se celebra simultáneamente con Compamed, feria de referencia para proveedores de tecnología médica. Juntas, ofrecen una plataforma única para conocer avances punteros, asistir a foros y conferencias de primer nivel y establecer contactos estratégicos en el ámbito sanitario global.

Vino a granel y destilados

La World Bulk Wine Exhibition (WBWE) es el encuentro internacional de referencia para el sector del vino a granel y destilados Premium, de manera que reúne a productores, compradores y profesionales del sector los días 24 y 25 de noviembre de 2025 en Ámsterdam.

Esta feria permite acceder a una oferta diversa que incluye vinos a granel, bag-in-box, varietales, genéricos para mezclas, espumosos, vermú, brandy y destilados de alta gama. Además, responde a las tendencias actuales del sector vitivinícola: nuevos formatos de packaging, sostenibilidad, conciencia ecológica y la creciente demanda de marcas privadas, ofreciendo a productores e importadores una plataforma estratégica para su negocio internacional.

Ambas actuaciones forman parte del Cronograma de Internacionalización de Extremadura conjunto entre la Cámara de Comercio de Badajoz, la Cámara de Comercio de Cáceres y la Junta de Extremadura a través de Extremadura Avante.