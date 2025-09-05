La Crónica de Badajoz está mañana en La Noche en Blanco

La Crónica de Badajoz no podía faltar a una de las citas culturales y de ocio más importantes de Badajoz, su Noche en Blanco, que se celebra mañana sábado a partir de las 21.30 horas.

Desde su sede en el corazón de la ciudad, en la plaza de España, enfrente de la catedral, la Crónica de Badajoz invita a todos los pasen delante de su fachada, a acercarse para, a través de un código QR, enviar las fotos de su participación en algunas de las muchas actividades que ofrece esta iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Badajoz, que involucra a 66 espacios con más de 170 actividades.

La Crónica de Badajoz está en La Noche en Blanco para conocer cuáles han sido las más disfrutadas por los ciudadanos. Hay donde elegir.