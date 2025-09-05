Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OCIO Y CULTURA

La Crónica de Badajoz está mañana en La Noche en Blanco

Invita a los ciudadanos a enviar las fotos a través de un código QR en la fachada de su sede de la plaza de España

La Crónica de Badajoz participa en La Noche en Blanco,

La Crónica de Badajoz participa en La Noche en Blanco, / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Badajoz

La Crónica de Badajoz no podía faltar a una de las citas culturales y de ocio más importantes de Badajoz, su Noche en Blanco, que se celebra mañana sábado a partir de las 21.30 horas.

Desde su sede en el corazón de la ciudad, en la plaza de España, enfrente de la catedral, la Crónica de Badajoz invita a todos los pasen delante de su fachada, a acercarse para, a través de un código QR, enviar las fotos de su participación en algunas de las muchas actividades que ofrece esta iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Badajoz, que involucra a 66 espacios con más de 170 actividades.

La Crónica de Badajoz está en La Noche en Blanco para conocer cuáles han sido las más disfrutadas por los ciudadanos. Hay donde elegir.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents