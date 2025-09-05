El Festival de Música Sacra de Badajoz invita a un programa "festivo" por su 30 aniversario

El Festival de Música Sacra y Antigua de Badajoz cumple 30 años y para conmemorar este aniversario ‘redondo’ ofrecerá, del 13 al 26 de septiembre, seis conciertos en diferentes iglesias de la ciudad y de las localidades de Santa Amalia y Villagarcía de la Torre.

Con motivo de la efemérides, la Sociedad Filarmónica de Badajoz, que organiza el festival con el patrocinio de la diputación pacense, ha preparado un programa «festivo», con la presencia de músicos como el prestigioso guitarrista Enrike Solinís, el traverso sevillano Rafael Ruibérriz de Torres y la violinista francesa Amandine Beyer, entre otros.

Los instrumentos melódicos, como el traverso y el violín barroco, tomarán protagonismo en esta edición, en la que sonarán eclécticas propuestas musicales que abarcan varios siglos, desde la época medieval hasta el barroco.

Estreno en Extremadura

La trigésima edición acogerá el estreno en Extremadura de una selección de piezas recuperadas de Luis Misón (1720 – 1766), conocido como el padre de la tonadilla escénica, que interpretará Effimera, grupo del que forma parte el clavecinista extremeño Álvaro Mota.

Amandine Beyer, que debutó en el año pasado, regresa junto al violinista ucraniano Vadym Makarenko para inaugurar el festival el 13 de septiembre (18.30 horas) en la iglesia San Juan de Ribera de Badajoz.

Los violinistas Amadine Beyer y Vadym Makarenko. / LA CRÓNICA

También este mismo día Effimera llevará su programa de Luis Misión a la iglesia de Santa Amalia (20.30 horas). Al día siguiente, se repetirá el concierto en el castillo de Villagarcía de la Torre (19.30 horas).

El claustro de la catedral de Badajoz acogerá el 14 de septiembre (20.00 horas) el recital de la formación VN, dirigida por el tenor pacense Víctor Sordo. La Orquesta Barroca de Badajoz, dirigida por Rafael Rubérriz de Torres, que debuta en este festival, actuará en la iglesia de San Andrés el 21 de septiembre (20.00 horas).

La 30 edición se despedirá, el 26 de septiembre, con una formación referente de la música antigua en el panorama nacional e internacional: Euskal Barrok Ensemble, creada y dirigida por el guitarrista bilbaíno Enrike Solinís, un músico reconocido por su personal forma de interpretar e investigar el patrimonio musical español y vasco. Este concierto tendrá como escenario el salón noble de la Diputación de Badajoz (20.00 horas).

Todos los conciertos del ciclo son con entrada libre hasta completar el aforo.