El IMSS de Badajoz lanza ayudas a cuidadores, dotadas con 182.000 euros

El Ayuntamiento de Badajoz, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia el extracto de la convocatoria que abre el plazo de solicitud de ayudas del 'Programa de Respiro Familiar', destinadas a cuidadores habituales no profesionales del municipio, con un presupuesto total de 182.273,05 euros.

La finalidad de este programa es facilitar a los cuidadores habituales no profesionales -que atienden de forma continuada a personas en situación de dependencia y discapacidad con grado reconocido, y con discapacidad con un grado igual o superior al 75 por ciento- el descanso de la carga que supone su cuidado.

Así, pretende dar un respiro a los cuidadores habituales, ayudándoles a descansar, reducir su carga y cuidar también de su bienestar, al tiempo que se asegura la continuidad en la atención a lo dependientes.

Con un presupuesto total de 182.273,05 euros, estas ayudas financiarán servicios orientados al bienestar de los cuidadores y de quienes reciben sus cuidados, de manera tal que serán objeto de financiación las prestaciones realizadas entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en la convocatoria.

Prestaciones y cuantías

Entre las prestaciones previstas destacan el acompañamiento y asistencia domiciliaria, hasta 65 horas anuales por persona atendida; el acompañamiento circunstancial y actividades de ocio puntuales, con un máximo de 36 horas al año; o la asistencia en establecimientos no sociosanitarios, incluyendo actividades de ocio y descanso, con una cuantía máxima de 504 euros por persona y 72 euros por día.

También las estancias temporales en centros sociosanitarios acreditados, hasta 10 días al año, con ayudas de 70 euros diarios para alojamiento residencial y 40 euros diarios para servicio de día o nocturno.

El plazo se iniciará el día siguiente a la publicación del extracto en el BOP y finalizará el próximo 15 de diciembre, salvo agotamiento previo del crédito disponible. Las solicitudes deberán presentarse en el modelo oficial facilitado por el IMSS, junto a la documentación requerida en la convocatoria, según indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz.