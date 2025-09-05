Suceso
El incendio de una vivienda obliga a evacuar un edificio de Badajoz
No ha habido que lamentar daños personales
El incendio de una vivienda ha obligado a evacuar un edificio en la mañana de este viernes en Badajoz debido a la afectación por humo, aunque no ha provocado daños personales.
Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 9.15 horas de este viernes se ha recibido una llamada alertando del incendio declarado en una vivienda de la plaza Francisco Vera número 2 de la capital pacense.
Hasta el lugar se han desplazado varios dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, así como patrullas de Policía Nacional y Local.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El arte del gelato italiano conquista Badajoz
- Un centenar de vecinos de Cerro Gordo en Badajoz sufre problemas con el agua
- Retiran una multa a un vecino de Badajoz que fue sancionado por portar medicamentos
- La resistencia del comercio del Casco Antiguo de Badajoz: 'La especialización ha sido clave para subsistir
- El mercado de Almossassa no llegará a las plazas de San José ni de Santa María en Badajoz
- Anuladas las elecciones de la asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz por un posible defecto de forma
- Conato de incendio en un bus urbano de Badajoz en el cruce de Fernando Calzadilla con la ‘autopista’
- La Policía Nacional interviene en una pelea entre cuatro personas en San Roque