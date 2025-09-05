En Las Vaguadas
La obra de la nueva residencia de mayores de Badajoz arrancará este otoño
Civitas ya cuenta con todos los permisos municipales para comenzar a levantar el edificio y está ultimando el contrato con la constructora
El grupo Civitas ya cuenta con todos los permisos municipales para iniciar las obras de la residencia de mayores que ha proyectado en la urbanización Las Vaguadas de Badajoz. Según han confirmado fuentes de la empresa, toda la documentación está lista desde el pasado mes de julio y en estos momentos se está ultimando el contrato con la constructora.
La voluntad es que los trabajos comiencen este mismo otoño. La parcela en la que se levantará tiene 5.500 metros cuadrados y está muy próxima a las instalaciones del Casino. Civitas ha previsto una inversión de 9,5 millones, de los que 2,7 están subvencionados a través de los Incentivos Regionales del Ministerio de Hacienda.
Como ya adelantó este diario, la nueva residencia de mayores dispondrá de 108 plazas, destinadas tanto a personas autónomas como dependientes. Una parte se concertarán con el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) -ya cuenta con homologación- y el resto, serán privadas.
El edificio que se ha diseñado tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas. Además, contará con zonas verdes y de ocio en el exterior. Se han previsto 62 habitaciones (las habrá individuales y dobles), todas ellas con baños adaptados, wifi, televisión y con un sistema de avisos de vanguardia a través de tablets.
Asimismo, se contará con los sistemas más modernos de sujeción para camas y sillas de ruedas, con el fin de evitar posibles caídas sin tener que recurrir al uso de amarres.
La previsión es que la puesta en marcha de esta nueva residencia, que llevará por nombre Vaguadas Centro de Mayores, suponga la creación de alrededor de 60 puestos de trabajo, entre médicos, enfermeros, auxiliares, fisioterapeuta, trabajador social, personal de limpieza y mantenimiento, entre otros.
La parcela sobre la que se levantará el edificio fue adquirida por el presidente de Civitas, Alejandro Ayala, hace más de una década. Anteriormente, este terreno fue propiedad de un grupo de empresarios que iniciaron las obras de lo que iba a ser un hotel-spa, pero finalmente el proyecto se paralizó (se habían construido los cimientos y tres sótanos). Aunque Civitas barajó distintos usos para este suelo, se optó por la residencia de mayores ante el déficit de plazas que hay en la ciudad.
Cambio de modelo: de asilo a hogar
La nueva residencia de mayores de Civitas será, según fuentes de la empresa, la primera en implantar la nueva normativa española, que tiene como objetivo acabar con el concepto de asilo para cambiar a un modelo «más hogareño». Esto supone la creación de unidades de convivencia, con un máximo de 15 personas, que dispondrán de espacios comunes, como comedor, sala de estar y cocina, para uso únicamente de ese grupo. Además, se recomienda que tengan acceso directo a terrazas y zonas ajardinadas.
Para cumplir con la nueva normativa estatal, que el resto de residencias deberán implantar antes de 2030, Civitas tuvo que modificar el proyecto de Las Vaguadas y reducir las 136 plazas inicialmente previstas a las 108 con las que finalmente contará.
«Lo que se pretende es crear entornos más familiares y que sean lo más parecido posible a una casa; se busca un entorno más humano para los residentes». La futura residencia de Civitas cumplirá con todos los requisitos que recoge la nueva normativa, lo que le ha valido la concesión de la subvención máxima de los Incentivos Regional que concede el Ministerio de Hacienda. La parte subvencionable del proyecto era de 7,8 millones y se le han otorgado 2,7 millones (el 35%).
