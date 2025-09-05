Salvemos el Guadiana alerta de que el nenúfar invade 30 kilómetros

Las elevadas temperaturas que se han soportado este verano y los nutrientes que les ofrece el fango acumulado han propiciado que el nenúfar siga proliferando a lo largo y ancho del río Guadiana, fundamentalmente en el tramo urbano de Badajoz. Según la asociación Salvemos el Guadiana, esta planta invasora se extiende a lo largo de 30 kilómetros.

Su presidente, Juan Fernando Delgado, explica que la presencia del nenúfar es visible desde el corredero del arroyo Cabrera, las charcas próximas y todo el Guadiana desde el Soto hasta cerca de Portugal. Delgado reconoce que la invasión es más palpable en el núcleo urbano, entre los puentes, pero «hay manchones gordos» en otros tramos.

Enesta asociación confían en que el proyecto de eliminación de esta planta con el deslodado del río comience en el mes de octubre, como viene anunciando la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). Debido a la parada biológica, solo se puede trabajar de octubre a primeros de marzo. La Confederación ya encargó a finales de julio a la empresa pública Tragsa la ejecución de la primera fase de esta actuación, con un presupuesto de 4,5 millones de euros, que se centrará entre el arroyo Cabrera y el puente de la Autonomía.

Delgado confía en que las inclemencias del tiempo no influyan en los plazos del proyecto. El presidente de este colectivo asegura que las obras de permeabilización del azud de la Pesquera, cuando se estaba haciendo la escala de peces, se vieron afectadas por las últimas avenidas, que se llevaron por delante el encofrado «y han tenido que volver a empezar». También se están acometiendo estos trabajos en el azud de la Granadilla donde, según Delgado, «no encuentran encofradores». Asegura, en cualquier caso, que posiblemente en la primera quincena de septiembre estarán puestas las compuertas. La permeabilización de los dos azudes tiene como objetivo evitar la acumulación de sedimentos, que ha favorecido la proliferación del nenúfar.

Este diario ha preguntado a la CHG cuáles serán las primeras actuaciones para comenzar con el deslodado del río, pues queda poco más de un mes para que empiecen los trabajos, si se cumplen las previsiones, pero no ha habido respuesta. El proyecto contra el nenúfar se prolongará durante seis años. Será a partir del tercero cuando se intervenga en la zona urbana, entre los puentes de la Autonomía y el Real. El cuarto año se continuará hasta el azud de La Granadilla. El quinto, hasta la frontera con Portugal, y el sexto se retirarán los sedimentos del tramo anterior.