La Virgen de la Soledad procesionará hasta la catedral de Badajoz esta noche para su novena

La patrona de Badajoz, la Virgen de la Soledad, procesionará a las 21.00 horas desde su ermita hasta la catedral. Lo hará como cada año con motivo de la novena que comenzará mañana en su honor.

El traslado se realizará con un recorrido sencillo que partirá de la plaza de la Soledad, pasando por Francisco Pizarro, Vicente Barrantes y plaza de España. La entrada en la catedral se realizará por la puerta del Cordero, la más cercana al ayuntamiento.

Desde la hermandad invitan a todos los pacenses a acompañar a la comitiva en este recorrido. Asimismo, solicitan a los "portadores de los distintos enseres, así como de las andas de Nuestra Señora deberán vestir camisa blanca y pantalón o falda oscura". El día 6 comenzará el solemne novenario en honor a Nuestra Señora de la Soledad Coronada y finalizará el día 14. Cada uno de esos días se celebrarán tres actos religiosos, a las 10.00, a las 13.00 y a las 20.00 horas.

Visita a Santa María la Real

Hasta el mismo 14 de septiembre la imagen de la patrona permanecerá en el templo catedralicio. Una vez finalicen los actos religiosos será trasladada, pero no a su ermita, sino a la iglesia Santa María la Real, conocida popularmente como San Agustín. Será allí donde celebre su día grande, el 15 de septiembre.

Así lo acordó la nueva junta de gobierno de la hermandad. Según explicó a este diario Francisco Javier Gutiérrez, su hermano mayor, querían realizar algunos cambios para que la gente sintiera más cerca a la Virgen. En este templo del Casco Antiguo se rezará el rosario a las 12.30 y a las 19.30 horas y se celebrará una misa especial a las 20.00 horas que estará presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo.

Tras esta celebración la patrona pacense será trasladada en procesión a su ermita.