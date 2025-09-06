Alimentos de Extremadura se promociona en el centro comercial El Faro de Badajoz.

La Junta de Extremadura a través de Extremadura Avante pone en marcha una acción promocional en el centro comercial El Faro para potenciar la marca 'Alimentos de Extremadura'. La campaña se desarrollará del 5 de septiembre al 15 de noviembre.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar la imagen de marca de los productos agroalimentarios extremeños, posicionar su excelencia en uno de los principales espacios comerciales de la región y estimular la compra de productos locales durante la época de mayor consumo.

19 empresas del sector agroalimentario

Durante 11 fines de semana, un total de 19 empresas tendrán la oportunidad de promocionar sus productos en el centro comercial más importante de Extremadura. Estas empresas, seleccionadas a través de una convocatoria publicada en la página web de Extremadura Avante, representan una amplia variedad de sectores agroalimentarios, incluyendo aceites de oliva virgen extra, embutidos ibéricos, quesos, vinos, miel, conservas, dulces, entre otros.

El Faro, con más de 66.000 metros cuadrados y más de 100 locales, se ha consolidado como la referencia comercial de Extremadura, ofreciendo una experiencia única de compras, ocio y restauración. La promoción se llevará a cabo todos los fines de semana (viernes, sábados y los domingos con actividad comercial) en un espacio preferencial dentro del centro comercial, donde los visitantes podrán conocer y adquirir los productos de las empresas participantes.

La marca Alimentos de Extremadura es sinónimo de calidad, tradición y excelencia. Con esta acción en El Faro y la Junta de Extremadura quiere acercar los productos de nuestra región a miles de consumidores en un espacio de referencia y dar un paso más en la promoción del comercio local y la proyección de las empresas agroalimentarias de nuestra región.