La Consolación procesionará por primera vez en Badajoz con banda de música

La Virgen de la Consolación saldrá en procesión por las calles del Casco Antiguo de Badajoz el próximo sábado 20 de septiembre a las 20.00 horas, en el marco de la conmemoración de los 15 años de su bendición, y lo hará, como novedad, con acompañamiento musical a cargo de la Filarmónica de Olivenza, marcando un hecho histórico, pues será la primera vez que la Virgen vaya acompañada por banda de música.

Para la ocasión, lucirá una saya bordada en oro sobre terciopelo burdeos perteneciente a la Virgen de la Amargura de la Hermandad de las Descalzas, así como la toca de sobremanto de la Virgen de la Aurora, de la Hermandad del Resucitado y será portada por miembros de la Asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz.

El recorrido de la procesión extraordinaria partirá desde la calle San Juan, que será engalanada con banderas, continuando por la calle Bravo Murillo hasta llegar a la calle Arco Agüero, donde realizará una visita a las hermanas clarisas carmelitas descalzas, quienes recibirán a la Virgen y entonarán el rezo de la Salve. Seguidamente, avanzará por la calle López Prudencio hasta la Plaza de Cervantes, donde el Coro Rociero Azabache interpretará una plegaria titulada 'Mi Consolación', frente a la puerta de la Parroquia de San Andrés. Tras ello, el paso de la Virgen entrará al interior de la Parroquia de San Andrés, y la procesión continuará por la calle San Blas, Plaza de España, calle Hernán Cortés, calle Francisco Pizarro hasta llegar a la Plazuela de la Soledad (donde será recibida por la Hermandad de la Soledad Coronada), y calle Arias Montano, para finalmente llegar a la calle San Juan culminando el recorrido con la entrada en el Templo de la Concepción.

La salida de la Virgen es uno de los momentos más esperados de este aniversario para el que se han programado otra serie de actos y cultos con el objetivo de profundizar en la fe, la devoción y la historia que la rodea.

El primero de los actos, la Exaltación de la Santa Cruz, titular de la Cofradía, se celebrará el 14 de septiembre a las 21.00 horas con una eucaristía en el templo de la Concepción. Seguidamente, los días 17, 18 y 19 de septiembre se desarrollará en la misma iglesia, el Solemne Triduo de Regla a las 20.00horas. Durante el Triduo estará expuesto el Santo Lignum Crucis, reliquia de la cruz de Cristo, cedido por la Confraternidad de Hermandades y Cofradías de la Vera Cruz, con sede canónica en Sevilla.

ASPECTO FORMATIVO Y CULTURAL

En el mes de octubre, la sede de Cajalmendralejo acogerá desde el día 17 la exposición titulada 'Toma Tu Cruz y Sígueme', la Exposición Internacional de las Medallas de la Vera Cruz, donde se expondrá parte del patrimonio de la Hermandad así como unas 600 medallas de todas las Vera Cruces del mundo. A las 20.00 horas tendrá lugar la ponencia 'La historia de la Vera Cruz en la ciudad de Badajoz'. Además, el día 20 de octubre se celebrará una mesa redonda con los hermanos fundadores bajo el título 'La Vera Cruz: pasado y presente', también en la sede de Cajalmendralejo.

Por otro lado, entre los días 20 y 24 de octubre, la Virgen permanecerá en el colegio Sopeña con motivo del 50 Aniversario del centro educativo, teniendo lugar el acto central el día 23, mientras que, en el mes de noviembre, se cerrará este ciclo de actos y cultos extraordinarios con una Eucaristía el día 22 a las 20.00 horas en la Concepción que estará presidida por el Arzobispo de Mérida-Badajoz, D. José Rodríguez Carballo, y en el trascurso de la misma se procederá a la bendición de una nueva corona para la Virgen, una pieza de orfebrería en baño de plata que está siendo sufragada por los hermanos y devotos de la Virgen.

Como colofón, ese día la Virgen será expuesta en Besamanos Extraordinario.

Los actos han sido presentados ayer por la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Vera Cruz de Badajoz, cuyo administrador, Juan Tinoco, ha animado a toda la ciudad ha participar. "Ofrecemos un programa que combina culto, formación, historia y devoción popular, con la intención de vivir intensamente este 15 Aniversario, en el que está toda la ciudad de Badajoz invitada a participar".

Cartel y logo conmemorativo de la efeméride

El cartel que anuncia los actos programados por el aniversario, es un diseño propio de Juan Tinoco y muestra en el centro una imagen de la Consolación. La Virgen aparece rodeada por un marco floral de tonos suaves y delicados compuesto por rosas, lirios y margaritas.

En la parte superior figura el logo conmemorativo integrando la identidad visual de la propia efeméride. Justo debajo destaca la Salta Extraordinaria del próximo 20 de septiembre.