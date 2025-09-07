Más de 9.880 personas han visitado el Museo Arqueológico de Badajoz este verano

9.882 es la cifra de visitantes que ha registrado el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz los tres meses de verano. Un dato que valoran muy positivamente desde el propio museo y desde la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura quien lo gestiona.

"Este verano hemos vivido un éxito sin precedentes en el Museo Arqueológico con cerca de 10.000 visitantes entre junio y agosto", afirma Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte. Con respecto al ejercicio pasado el número de personas que han pasado por este centro pacense se ha visto incrementada en más de 2.500.

Las estadísticas

En concreto, durante el mes de julio "casi se duplican las cifras con respecto al año pasado" y en agosto "se ha superado en más de 600 personas". Lo que Bazaga traduce en el "interés creciente por la cultura extremeña". Javier Heras, director del Arqueológico, señala que el mes pasado se registraron "más de 4.300 personas, un público que no se achantó frente a las altas temperaturas". Esto mismo ocurrió en julio, meses que "el turista ha preferido tradicionalmente las playas".

Aun así, Heras puntualiza que para aquellos que se dedican a gestionar este tipo de instalaciones "lo más importante no son las cifras" porque los objetivos "van mucho más allá". Aun así, se muestra satisfecho por la "excelente acogida que está teniendo la oferta museística", destacando "un turismo en alza, cada vez más sensibilizado y abierto a contenidos como los que se ofrecen en el Museo Arqueológico".

Sala Tarteso, un revulsivo

Las estadísticas se han visto mejoradas desde el mes de mayo, concretamente desde el día 8 cuando el rey Felipe VI inauguró junto a un nutrido grupo de autoridades la Sala Tarteso o Sala de Protohistoria. Este espacio renovado reúne 400 piezas de ese periodo de la historia y ofrece un gran recorrido por la cultura tartésica. Entre otras muchas piezas, se exhiben los rostros del Turuñuelo, un atractivo sin igual para los visitantes que "se sorprenden con algo mucho mayor, rico y diverso", asevera Javier Heras.

Los trabajos para transformar esta sala del museo se extendieron durante un año y tuvieron una inversión superior a los 360.000 euros por parte de la Junta de Extremadura. Una inversión "importante, en sintonía con la relevancia de los hallazgos" que iban a ocuparla, afirma Heras. En este sentido, meses después de su apertura, el director del museo señala que el público "ha valorado todo ese esfuerzo" visibilizándose en el aumento de visitas.

El director del museo indica que es cierto que "la arqueología vive un momento dulce en su relación con la sociedad", pero la apertura de la mencionada sala "ha marcado un hito en la progresión ascendente" de las visitas. Las cifras que manejan desde la consejería es que desde el mes de mayo hasta agosto han sido más de 15.000 personas las que han pasado por las instalaciones ubicadas en la Alcazaba de Badajoz.

Datos de visitantes

Bazaga destaca el dato sostenido de visitantes extranjeros, cuyo porcentaje supera el 28% del total. "Refleja como nuestro patrimonio arqueológico proyecta cada vez más la imagen de Extremadura al mundo", dice. El incremento de este tipo de público crece cada año en varias centenares. En 2023 se registraron 2.200 visitantes de otros países, en 2024 fueron 2.400 y 2.800 en 2025.

Estos llegan desde todas partes del mundo: "Sudáfrica, China, Australia, Brasil, Estados Unidos, México y de todas partes de Europa", enumera Javier Heras algunas de las nacionalidades. Datos que quedan recogidos en los registros del museo, pero también en el libro de visita. "Se pueden encontrar amables palabras de felicitación en todos los idiomas, en ocasiones ininteligibles para el equipo ya que son en chino", detalla. En el mencionado libro no faltan los nombres conocidos como el de la actriz pacense Carolina Yuste, que dejó huella de su paso por el museo.

Asimismo, el director destaca la presencia de grupos de estudiantes de arqueología que excavan en el Alentejo portugués o un gran número de "especialistas, investigadores y arqueólogos" que han visitado las salas en los últimos meses quienes han trasladado las "sinceras felicitaciones". Unas palabras que se unen a "los fríos números" y que aportan el "aliento para seguir trabajando en nuevos proyectos", concluye Javier Heras.