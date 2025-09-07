«Badajoz debe buscar la forma de retener el talento artístico»

¿Qué puede adelantar sobre ‘La Casa en el Árbol’? ¿Cuál es su rol?

Aún no hay fecha de estreno. Sin decir cuál, lo único que puedo decir es que se trata de un ‘thriller’ psicológico y se llevará a finales de año a un festival de cine de terror. Posteriormente, estará disponible en cines y plataformas. Yo doy vida a Jesús, uno de los co-protagonistas, que junto a Ale, encarnada por Sandra Escazena, vivirán una de las peores noches de su vida.

¿Está inmerso en otros proyectos?

Pues ahora mismo me encuentro en ‘stand by’. Para los actores e intérpretes el año no empieza en enero, empieza en septiembre y acaba en julio. Por lo que estoy en el punto de partida de esta temporada. En ella tengo varios proyectos que aún no puedo confirmar ni desvelar. A partir de octubre empezaré a formar parte del elenco del Teatro La Abadía, un referente del sector de la interpretación, a raíz de una beca de formación en la cual he sido seleccionado.

Para llegar a la gran pantalla hay que tener mucha preparación. ¿Cuando empezó a formarse en este mundillo?

Pues desde que tengo uso de razón. El gusto y amor por el arte me viene de familia. Mi primera toma de contacto con lo artístico tuvo lugar a los 9 años, cuando me adentré en la cultura del hip hop y comencé a bailar break dance. Todos los artes están relacionados, por lo que cada vez que me adentraba en un ámbito, me entraba curiosidad por el siguiente y daba el salto.

Su género más característico es la interpretación. ¿Cuál fue su primer proyecto en este ámbito?

Tuvo lugar aquí en Badajoz. Recuerdo que estaba en bachillerato y me dijeron que había un casting para la producción cinematográfica ‘El semillero’, para Canal Extremadura. Cómo estaba fascinado con este mundillo me apunté sin pensarlo. Rodé un piloto y supe que esto era exactamente a lo que me quería dedicar. Tras ello me apunté a la Escuela Superior de Arte Dramático, a la vez que empecé a hacer giras de teatro y poesía y a escribir mi primer libro, Yilala.

¿Le costó dar el salto al mundo profesional?

Siempre cuesta. Me dolió dejar mi tierra, pero era necesario. En 2019, a mis 22 años, me mudé a Madrid en busca de oportunidades y representantes. ‘A6 Cinema’ se fijó en mí y pude comenzar a demostrar mis cualidades. Participé en ‘El Ministerio del Tiempo’ interpretando a Antonio Banderas en su época joven, y además saqué mi segundo poemario, Karité. Luego llegó la pandemia y con ella los males pensamientos. Tuve una pequeña ‘crisis’ y dudé en si podía seguir adelante. Al final me arriesgué y todo salió bien . Volví a Madrid y entré en el rodaje de ‘Servir y Proteger ‘y en el de ‘La Caza’, dos producciones de muy alto nivel, además de sacar mi tercer poemario, ‘Hiperpoemas’ y participar en mi primera película, ‘El cielo de los animales’. Tenía que arriesgarme. El arte y la interpretación es una carrera de fondo en la que no puedes desistir.

¿Qué faceta destacaría de su interpretación?

Tengo un perfil muy camaleónico. Destacaría mi capacidad de adaptación y mi facilidad para aprender. También que soy muy inconformista. Aún estando en el mejor momento de mi carrera, quiero más y más.

El público sólo ve el resultado final. ¿Cómo se vive desde dentro una producción?

La palabra que usaría es intensidad. Debes dar el 100%. Da igual que sea la primera o la última escena. Hay que demostrar tus cualidades aunque el exterior no acompañe. En ‘La Casa en el Árbol’ he tenido rodajes nocturnos de 13 horas al día. Estábamos en un bosque con frío, lluvia y a oscuras. Y eso no nos detuvo. Hay que darlo todo en cada una de las escenas. Puedes llegar a casa sin fuerza, pero la plenitud y satisfacción que sientes no tiene comparación.

¿Algún objetivo o deseo por cumplir?

Me gustaría que Badajoz tuviera los medios necesarios para poder dedicarnos a esta industria sin tener que salir de nuestra tierra. Muchos jóvenes de este sector nos vemos obligados a marcharnos. Deben buscar la forma de retener el talento artístico.