La Diputación de Badajoz celebra el Día de Extremadura con un mensaje de orgullo y unidad

La Diputación de Badajoz ha difundido en sus redes sociales un vídeo institucional con el lema ‘Celebremos lo que somos’ con motivo del Día de Extremadura, tal y como lleva haciendo los últimos años. Una pieza audiovisual que invita a reflexionar sobre la identidad común y a celebrar la riqueza cultural, natural y humana de la región.

El vídeo combina imágenes de los paisajes y pueblos de la provincia, así como de los servicios que se ofrecen desde la Institución Provincial, en un guiño simbólico al orgullo de pertenencia. Con un tono emotivo y evocador, se subraya la importancia de mirar al futuro sin olvidar las raíces, reivindicando la historia compartida y los valores que nos unen como tierra.

La iniciativa, diseñada con motivo de la jornada festiva del 8 de septiembre, recuerda que el Día de Extremadura es una ocasión para reconocer el esfuerzo colectivo, la diversidad cultural y la fuerza de una comunidad que avanza unida.

Homenaje

Este vídeo es un homenaje a Extremadura y a su gente, y con él la Institución Provincial pretende que cada ciudadano y ciudadana se vea reflejado en él, "porque celebramos lo que somos, lo que hemos sido y lo que aspiramos a ser".

Así lo indica la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, en el propio vídeo: "Creemos en nuestros pueblos, en nuestra gente y en su futuro. Celebremos juntos y juntas lo que estamos construyendo", asegura.

Con esta iniciativa, la Diputación de Badajoz reafirma su compromiso con la promoción de la identidad extremeña y la defensa de los valores que caracterizan a la región: la solidaridad, el trabajo conjunto y el orgullo de pertenencia.