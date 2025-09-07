Un hombre se precipita del puente Real de Badajoz

Un varón se ha precipitado desde el puente Real al río Guadiana pasadas las 16.00 horas de este domingo 7 de septiembre.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado varias dotaciones de Policía Local, de Policía Nacional y efectivos del parque de Bomberos de Badajoz.

Según ha confirmado la Policía Nacional a La Crónica de Badajoz, la sala 091 ha recibido una llamada alertando de lo ocurrido: “Una persona que conducía un vehículo por el puente Real se ha apeado del mismo y se ha precipitado por dicho puente”.

Los servicios de bomberos trabajan en estos momentos para intentar localizar el cuerpo con sus equipos de salvamento.

Un amplio dispositivo se ha desplegado en la zona y los agentes de Bomberos utilizan una moto de agua para intentar localizar el cuerpo.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)