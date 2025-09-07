Las paredes del Casco Antiguo de Badajoz sufren una nueva oleada de pintadas

El Casco Antiguo de Badajoz vuelve a sufrir una nueva oleada de pintadas. En concreto, estos actos vandálicos se han producido en las calles Concepción Arenal, Moreno Zancudo y San Juan.

No es la primera vez que las paredes del centro histórico pacense aparecen vandalizadas. El 29 de junio fueron varios enclaves de la ciudad los que sufrieron actos similares. Las casas coloradas, la escalera que da acceso al Museo Arqueológico Provincial de Badajoz o la Biblioteca Municipal de Santa Ana fueron algunos de los lugares dañados. Más recientemente, el 14 de agosto, una de las escaleras que da acceso al paseo fluvial amaneció transformada con los colores de la bandera de Palestina denunciando el genocidio en Gaza.

Mensajes políticos

En esta ocasión, no existe ningún mensaje con intención reivindicativa. Las pintadas que se han hecho en las paredes del Casco Antiguo son alusivas a partidos políticos, al dictador Francisco Franco o a momentos de la historia de España. Se han realizado con spray de pintura negra. Y en ellas se puede leer en una de ellas "23F 81", aludiendo al fallido golpe de Estado. En otra: "20 del 11 del 75. Franco". Y en otra de ellas cambian el nombre de la vía rebautizándola como "calle Coca". Mensajes de "Viva España" y "Vox" también han aparecido en paredes de algunas viviendas.

Una de las pintadas realizadas en el Casco Antiguo de Badajoz. / SOS Casco Antiguo

Además de vandalizar las fachadas de casas, también lo han hecho en la fachada de la iglesia de la Purísima Concepción. Un templo que fue levantado entre 1779 y 1790 y que ahora cuenta con una serie de pintadas. "Drogas No", "1936" o "paredón", son algunas de las inscripciones que han aparecido en este enclave.

Una de las pintadas realizadas en la calle Concepción Arenal de Badajoz. / SOS Casco Antiguo

Localizar al autor

Estos hechos los han denunciado desde la asociación SOS Casco Antiguo en su perfil de Facebook. Este colectivo denuncia este tipo de actos incívicos y vandálicos que dicen "se repite a menudo". Del mismo modo, reclaman al Ayuntamiento de Badajoz que hagan uso de las cámaras que están instaladas en las confluencias de las calles Moreno Zancudo, San Juan y Concepción Arenal para dar con el autor o autores de este acto vandálico y así combatirlo activamente.