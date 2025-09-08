Más de 110.000 personas llenan las calles de Badajoz durante La Noche en Blanco

La Noche en Blanco de Badajoz volvió a ser polo de atracción para pacenses y visitantes. El ayuntamiento pacense cifra en más de 110.000 las personas que participaron en esta edición de la noche más cultural de la ciudad.

«Este año se ha registrado mucha gente desde primera hora. La plaza de España estuvo abarrotada con el concierto de góspel», afirma José Antonio Casablanca, concejal de Cultura de Badajoz. Aunque reconoce que como este recital se extendió más allá de las 22.00 la gente comenzó a dispersarse al resto de actividades.

Pese a ello estiman que fueron más de 5.000 personas las que disfrutaron de este punto de inicio de la programación especial. Este año, el punto de partida de La Noche en Blanco volvió a San Juan tras dos años en enclaves distintos y el concejal señala que los pacenses respondieron. El concejal afirma que fue un concierto «muy diferente porque es una disciplina que no suele verse en la ciudad».

Por el momento, se desconoce si el próximo año se repetirá o no en la ubicación de la inauguración, ya que buscan «adecuar el espacio al espectáculo».

Uno de los escenarios que más visitantes congregó fue el paseo de San Francisco que registró lleno en sus dos pases. / Andrés Rodríguez

Lleno en las plazas

Este no fue el único espacio lleno, «San Francisco tuvo mucha afluencia de público durante todo el tiempo», asevera. Este recinto acogió, un año más, el espectáculo de circo internacional y congregó a cientos de personas en sus dos pases. Muy próximo a este enclave se encuentra otro de los puntos neurálgicos de La Noche en Blanco para los más pequeños, la plaza de San Atón. En este espacio los niños tuvieron gran variedad de talleres y varios espectáculos musicales para su edad.

Varios niños muestran sus creaciones en uno de los talleres desarrollados en San Atón. / Andrés Rodríguez

La música también triunfó en los escenarios de las plazas Alta, de San Andrés y de la Soledad. Esta última «estuvo más abarrotada que nunca» con las actuaciones de Willy Wylazo, Entrenotass y Corazón del Suroeste. Algo que también ocurrió en las otras dos ubicaciones.

Como marca la tradición, la visita a la catedral y la entrada a la Giralda volvieron a crear largas colas para acceder. En el mencionado templo pudieron disfrutar de las visitas guiadas más de 600 personas. Una cifra destacada teniendo en cuenta la limitación de visitantes por cada pase.

Éxito en espacios pequeños

Uno de los cambios que han detectado desde la concejalía es la mayor presencia de público en «los espacios más pequeños que en otras ocasiones no están llenos este año han acaparado más la atención», señala. Entre otros, el claustro de San Agustín registró 1.134 visitas; el de la concejalía de Cultura 1.016 y las Casas Consistoriales 2.915.

Así, José Antonio Casablanca indica que pese a que «la cifra de participación global es similar a la del año pasado, hemos tenido más visitas en estos espacios más pequeños». Un ejemplo de ello es el dato de los más de 7.500 visitantes en los jardines de La Galera. En este recinto se desarrolló una actividad distinta: «Lo hicimos para que la gente se tomara un respiro dentro del bullicio de la noche con una especie de jardín tropical», define el concejal.

Además del respiro, muchos pacenses tomaron algo más que eso porque los bares y restaurantes del Casco Antiguo registraron muy buena afluencia de clientes: «Estaba todo abarrotado y como estuvieron abiertos hasta las 3.00 se ampliaron las horas de ventas», asevera Casablanca.

Imagen de la calle Francisco Pizarro de Badajoz totalmente abarrotada durante la celebración de La Noche en Blanco 2025. / Andrés Rodríguez

Las cinco horas y media de programación se desarrollaron con total normalidad y no se registró ningún incidente. «Esta es una actividad muy tranquila en la que no suele haber ninguna intervención policial».

Los visitantes llegaron desde todos los puntos de la geografía extremeña y también de diversos lugares de la vecina Portugal. Unos datos que a falta de confirmación oficial por parte de Policía Local, estarán muy próximos al récord registrado el año pasado. Unas estadísticas que el concejal expone que son buenas al no haberse apreciado que este año coincidió con el puente por la celebración del Día de Extremadura.