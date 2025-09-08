Homenaje
Concierto solidario en Badajoz por el bicentenario de la Policía Nacional
La Banda Municipal de Música, junto al tenor Juan Ledesma y la cantante Guadiana, actuará el 17 de septiembre en el teatro López de Ayala
La recaudación se destinará íntegramente a Apnaba
El teatro López de Ayala acogerá el próximo 17 de septiembre un concierto homenaje por el bicentenario de la Policía Nacional, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Badajoz (Apnaba).
La Banda Municipal de Música, bajo la batuta de su director, Vicente Soler Solano, interpretará un variado repertorio, junto al tenor Juan Ledesma y la cantante Guadiana.
En la primera parte del programa, sonarán ‘Suspiros de España’; ‘Ecos de una contienda’, ‘Como yo te amo’, ‘Granada’ y una selección de zarzuelas. En la segunda, el público podrá escuchar el pasodoble ‘Banda Municipal de Badajoz’, ‘Te quiero, te quiero’, ‘Si nos dejan’, ‘El gran guateque’, ‘Estampa del 98’ y 'Los Corsarios (pasodoble de la bandera)'.
Las entradas para el concierto, organizado por la Policía Nacional de Badajoz, está a la venta en las taquillas física y online del teatro López de Ayala a un precio único de 3 euros.
