Durante 10 días
Cortes de tráfico en la A-5 a la altura de El Faro de Badajoz por obras en el firme
Ya se ha abierto la incorporación a la autovía desde Cerro Gordo
Las obras de rehabilitación del firme de la autovía A-5 en Badajoz obligarán a cortar al tráfico desde las siete de la mañana de este martes la incorporación al enlace 407, a la altura del centro comercial El Faro, y en el tramo comprendido entre los kilómetros 407,821 y 405,6, en sentido Mérida-Madrid, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
La previsión es que los nuevos cortes se prolonguen durante 10 días.
Para alcanzar los destinos afectados, según han explicado fuentes del ministerio, se han señalizado dos itinerarios alternativos. El primero, por la avenida BA-20 destino N-523, desde donde se podrá acceder a la autovía a través de enlace 400.
El segundo, es por la A-5 en sentido Portugal y cambio de sentido por el enlace 13.
La salida 407 desde la A-5 en sentido Mérida-Madrid con destinos Badajoz, avenida de Elvas, Ifeba, aduana de Caya y el centro comercial El Faro permanecerá cerrada al paso de vehículos y la ruta alternativa es el enlace 403 con un cambio de sentido.
También se procederá al corte total de la calzada sentido Mérida-Madrid, entre los kilómetros 407,821 y 405,6. El tráfico se desviará por un carril de la calzada contraria.
Por otra parte, el ministerio ha informado de que ya se ha abierto en el tramo en sentido Mérida-Madrid comprendido entre los kilómetros 398,6 y 391,8, incluido el enlace 395 (a la altura de Cerro Gordo).
Transportes ha recordado que estas obras de rehabilitación superficial y en algunos casos estructural del firme de la autovía del Suroeste A‐5, entre los kilómetros 392,300 al 407,821 cuentan con un presupuesto vigente de 14,276 millones de euros.
