Una cata solidaria en Badajoz recaudará fondos para Mi Princesa Rett

La Asociación Mi Princesa Rett vuelve a invitar a los pacenses a sumarse a una iniciativa solidaria que tiene como objetivo recaudar fondos para cubrir las terapias y necesidades del centro terapéutico avanzado ‘Cromo-Somos’ que gestiona en la barriada de Llera.

Esta vez, la propuesta es una cata solidaria que se ha bautizado con el nombre ‘Un brindis por la vida’, que se celebrará del 12 al 14 de septiembre en El Hospital Centro Vivo de Badajoz. Participarán 12 bodegas de Extremadura y tres tiendas gourmet con productos de la tierra.

Las copas y viandas se podrán adquirir de forma individual, pero también hay una copa conmemorativa a un precio de 10 euros, que incluye tres copas de vino en las bodegas que se desee, tapa de jamón , de queso y bombones.

Esta copa conmemorativa se puede comprar con antelación en la página web de Mi Princesa Rett ( en el enlace https://miprincesarett.es/tienda/categorias/96-copa-un-brindis-por-la-vida.html), en la sede de la asociación o en El Hospital Centro Vivo durante el fin de semana.

El horario de la cata será el viernes de 20.00 a 23.00 horas; al día siguiente de 12.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas, y el domingo, último día, de 12.00 a 15.00 horas.

El centro ‘Cromo-Somos’ atiende a más de 40 niñas afectadas por este síndrome de Rett. Este recurso se amplió hace pocos meses con un centro de día con 12 plazas y desde este verano también ofrece la posibilidad de beneficiarse de sus terapias a familias de otras regiones.