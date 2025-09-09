La comunicación con perspectiva de género, clave para avanzar hacia una sociedad más igualitaria

Las mujeres juegan un papel esencial en el actual proceso de cambio que viven los medios de comunicación. Las desigualdades estructurales son todavía muy evidentes. La lucha por ocupar espacios directivos y el fomento de narrativas más justas y representativas son sus objetivos. Las III Jornadas de Periodismo, que organiza La Crónica de Badajoz con el apoyo de la Junta de Extremadura, abordan este rol fundamental de la mujer en los medios de comunicación. La Fundación CB acoge este encuentro el miércoles 10 de septiembre a partir de las ocho y media de la tarde.

Ara Sánchez, secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, considera que es importante reforzar la mirada de género en los medios. Asegura que «lo que no se escucha, lo que no se ve, no existe. Por eso es tan importante comunicar con perspectiva de género y con un lenguaje inclusivo para que todas las personas se sientan parte y protagonistas de la sociedad, de su entorno. Si utilizáramos el femenino para referirnos de manera neutra a la generalidad de las personas a todo el mundo le chocaría, incluso a las mismas mujeres. Sin embargo, es algo que no ocurre con la utilización del masculino como neutro. Por eso tenemos que ir avanzando hacia la búsqueda y utilización de términos que no excluyan a las mujeres del discurso, ya que somos más del 50 por ciento de la población mundial. No es una cuestión de imponernos por la fuerza, sino de justicia social, de decir que existimos y también queremos formar parte del relato».

En este sentido, dar visibilidad a referentes femeninos en la comunicación es muy importante. En las III Jornadas de Periodismo participan, entre otras, Ángeles Blanco, periodista de Informativos Telecinco; Beatriz Maesso, directora general audiovisual de Prensa Ibérica y vicepresidenta de la Academia de Televisión; y Rocío Gavira, directora estratégica de Contenidos y Medios en Canal Extremadura.

Ara Sánchez, secretaria general de Igualdad y Conciliación. / RODIAN_CONTADOR

Ara Sánchez corrobora esta afirmación y ese ha sido su afán desde que asumió las responsabilidades de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, sobre todo, en profesiones y campos aún muy masculinizados, como es el caso de los deportes, el fútbol y el baloncesto, entre otros muchos.

«De hecho –explica- impulsamos la celebración del torneo de fútbol ‘Campeonas por la Igualdad’, entre la Selección Extremeña femenina y el C.P Cacereño femenino; llevamos dos años celebrando, desde el IMEX, la Copa de Baloncesto ‘Mujerex’, y también hicimos un esfuerzo muy grande en traer a las selecciones femeninas absolutas de fútbol de España y Canadá, para que todas las niñas vean y sepan que, con esfuerzo, pueden llegar donde quieran».

Con este mismo objetivo, desde la Secretaría de Igualdad y Conciliación se van a llevar a cabo, próximamente, dos iniciativas para educar en igualdad en los colegios y para fomentar las profesiones STEM entre las niñas y adolescentes.

Más referentes femeninos

En los medios de comunicación también son necesarios más referentes femeninos, sobre todo, en puestos directivos. Según las estadísticas, el 60% de las personas que cursan los estudios universitarios de periodismo son mujeres. Pero este porcentaje se invierte, haciendo que las redacciones estén ocupadas en un 60 %de hombres. En cuanto a puestos directivos, la diferencia es aún más evidente con tan solo un 34 % de mujeres frente a un 66 % de hombres.

En los medios de comunicación, sobre todo, en los audiovisuales, las mujeres también se ven más afectadas por el edadismo, el mundo de la imagen, lamentablemente, este sector sigue siendo más exigente para las mujeres.

De esta manera, según explica Ara Sánchez, la comunicación vuelve a configurarse como herramienta fundamental para contribuir a modificar estados de opinión erróneos o para fomentar el cambio de conductas. Por eso, desde la Secretaría general de Igualdad y Conciliación realizan a lo largo del año, numerosas campañas de comunicación para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres; prevenir la violencia de género, la violencia sexual y cualquiera que se ejerza contra las mujeres por el mero hecho de ser mujer.

Campañas

Igual de importantes son las campañas que han puesto en marcha para la visibilización del colectivo LGTBIQ+ y para dar a conocer entre la población la extensa red de recursos que tiene la Junta de Extremadura, con las Casas de la Mujer, los Centros de Crisis de atención a víctimas de violencia sexual; las 36 oficinas de igualdad y contra la violencia de género, 22 puntos de atención psicológica y las dos oficinas de atención a víctimas LGTBIQ+ por delitos o conductas de odio.

A los jóvenes extremeños que quieren estudiar Periodismo, la secretaria de Igualdad y Conciliación les pide que hagan un periodismo riguroso, veraz, contrastado y no excluyente; que cuiden su forma de comunicar, de modo que las mujeres no se vean excluidas del discurso. Y, sobre todo, que tengan en cuenta que sus informaciones van a ser leídas, vistas y escuchadas por muchas personas, y que, por lo tanto, tienen una gran responsabilidad social con lo que en ellas se dice.

Ara Sánchez, considera que el mayor reto es el de contar con profesionales en los medios de comunicación con formación en igualdad, las palabras son transformadoras, agentes del cambio, y, en consecuencia, «creo que debemos ir de la mano, medios de comunicación y responsables de las políticas de igualdad para avanzar hacia un mundo más justo e igualitario».

La comunicación es clave para trasladar a la sociedad las campañas de sensibilización que se realizan a lo largo del año, por el 8-M, el 25-N, el Día del Orgullo… pero también es muy necesaria para que la población conozca todos los recursos y todas las ayudas que, desde la Junta de Extremadura se están dando para lograr esa igualdad, a través, por ejemplo, de la conciliación que, en ocasiones, no se demandan, porque no se conoce su existencia. «Por eso es importante que los medios de comunicación sean cómplices, y que, más allá de las campañas, por responsabilidad social, se hagan eco de todas aquellas cuestiones que pueden favorecer la igualdad», añade.

La Junta de Extremadura ha mejorado las bases de las ayudas a la contratación de personal doméstico para el cuidado de familias con hijos menores de 14 años y personas con una discapacidad igual o superior al 33% para que tengan una mayor demanda. Estas ayudas pueden llegar a sufragar el 70% de los costes de contratación. Para ello cuenta con un crédito disponible de 1,2 millones de euros, y sería una lástima que no se agotara.

También para fomentar esa igualdad, acaba de aprobar las ayudas para la conciliación a través del teletrabajo y la flexibilidad horaria, con un millón de euros, y este año, todas las niñas y niños de 1 a 3 años contarán con una ayuda de 200 euros mensuales para el pago de sus guarderías, tanto si son públicas como privadas.

Del mismo modo, este año ha realizado un esfuerzo importante, al aportar 2,5 millones de euros, de los 9,1 millones de euros que se destinan al pago de las ludotecas infantiles que tienen los casi 400 ayuntamientos y entidades locales de Extremadura, cuando hasta ahora eran aportados en su totalidad por el Gobierno.

La igualdad no es una meta alcanzada, sino un camino que seguimos recorriendo. Y en ese camino, lo que se comunica, esxiste, porque solo al nombrarlo podemos hacerlo real.