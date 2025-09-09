Conductores a 100 km/h en travesías con velocidad limitada a 30 km/h: los datos de los radares pedagógicos en la provincia de Badajoz

Conductores que circulan a más de 100 kilómetros por hora en travesías de localidades donde la velocidad máxima permitida es de 30. Son datos que reflejan los radares pedagógicos instalados por la Diputación de Badajoz en localidades de la provincia. Ya están colocados todos los previstos en el plan provincial, presentado en junio de 2024, según ha informado a través de una nota de prensa.

Los radares pedagógicos son informativos y con su presencia se pretende mejorar la seguridad vial mediante la concienciación ciudadana y el análisis de la movilidad.

En total, se han colocado en 172 localidades (157 municipios y 15 entidades locales menores), con una inversión global de 879.085,12 euros. Los dispositivos, sin capacidad sancionadora, cumplen una función educativa e informativa, de manera que muestran en tiempo real la velocidad a la que circulan los vehículos e incluyendo mensajes de advertencia como “reduzca la velocidad” o “atención, zona escolar”.

Alto volumen de tráfico

La fase de recopilación de datos ha comenzado y los primeros registros reflejan un alto volumen de tráfico en diversas vías de la provincia, con tramos donde se han detectado vehículos que superan los límites de velocidad establecidos. De hecho, tras un mes aproximado de funcionamiento muestran una media diaria de 500 vehículos, y que en muchos casos se han registrado velocidades de mas de 100 km/h en tramos limitados a 30 km/h.

Según la diputación, esta información refuerza la utilidad de los radares pedagógicos como herramienta para concienciar a los conductores y "será clave para que los ayuntamientos puedan adoptar medidas adecuadas y específicas que refuercen la seguridad en las zonas más sensibles, como travesías, entornos escolares y espacios con elevada presencia peatonal".

La elección de la ubicación se ha realizado por cada municipio en función de sus necesidades prioritarias, con el fin de dar respuesta a las situaciones de mayor riesgo. Además de contribuir a la prevención de accidentes, los radares pedagógicos proporcionan datos objetivos que permitirán diseñar actuaciones futuras en materia de movilidad, seguridad vial e infraestructuras.