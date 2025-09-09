La Diputación de Badajoz recibe 100.000 euros para exhumar a víctimas del franquismo

Más de 160 cuerpos enterrados en fosas de Segura de León, Fregenal de la Sierra y Puebla de Alcocer, tres localidades de la provincia de Badajoz, van a poder ser exhumados e identificados con una subvención de 100.000 euros que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha concedido a la diputación pacense y que podría ampliarse con una cuantía aún superior en la próxima convocatoria, con un real decreto anunciado para octubre.

Para dar cuenta de estas actuaciones han comparecido este martes la presidenta de la diputación, Raquel del Puerto, y la directora general de Atención a las Víctimas de Memoria Democrática, Zoraida Hijosa.

Los trabajos que se van a llevar a cabo son de exhumación de restos humanos e identificación genética de víctimas de la guerra civil y de la represión durante la dictadura franquista. En Segura de León se realizarán trabajos de campo en una fosa ya localizada, donde se adoptarán medidas de seguridad y de estabilidad de la estructura, además de la exhumación e individualización de los restos. Sería una segunda fase en el cementerio, donde ya se desarrolló el año pasado una primera con la exhumación de 9 cuerpos. Se estima que existen restos de 70 víctimas. Queda una zona en la que no se ha actuado. La inversión en esta localidad es de 50.000 euros.

En Fregenal de la Sierra, con 30.000 euros, se llevará a cabo la identificación genética y forense de restos humanos. En este caso consta de una primera fase de recopilación de datos, antecedentes, muestras y análisis de laboratorio. Se estima que los restos exhumados son de 55 cuerpos. Lo mismo se hará en Puebla de Alcocer, donde se identificarán 42 cuerpos, con una inversión de 30.000 euros.

En proceso de adjudicación

En estos momentos la diputación está en proceso de adjudicación de estos trabajos. Probablemente puedan comenzar antes de que finalice este año y acabarán en junio de 2026. Raquel del Puerto quiso destacar el empeño de los alcaldes de estos tres pueblos.

Esta subvención supone la primera colaboración de la Diputación de Badajoz con esta secretaría de Estado, tras la creación el año pasado del servicio provincial de Memoria Democrática. Zoraida Hijosa mostró su compromiso para seguir financiando a estas localidades e intentar la total identificación de las víctimas. «Vamos a seguir trabajando para que los familiares de las víctimas estén en paz».