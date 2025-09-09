El festival de jazz de la Diputación de Badajoz recalará en 15 localidades

El Festival de Jazz Itinerante, DíJazz, que promueve la Diputación de Badajoz recalará en su octava edición en 15 localidades de la provincia con otros tantos conciertos a cargo de agrupaciones con músicos veteranos y también jóvenes promesas.

El diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, ha presentado este martes la programación, que arrancará el próximo 19 de septiembre en Almendral y terminará en El Carrascalejo y Entreríos el 1 de noviembre. Cabezas ha estado acompañado por el coordinador del festival, Javier Alcántara, alcalde de Medina de las Torres, Isaac Rodríguez, el profesor y participante, Pablo Romero, y la cantante y alumna Oliva Lorrio. En la presentación, se ha puesto en valor el recorrido de este proyecto, que cumple 8 años «con el legado vivo de haber hecho de este género una identidad extremeña y de haber conectado las inquietudes de los estudiantes con bandas ya consagradas».

El diputado ha subrayado que la institución provincial «es una de las pocas, si no la única, administración que ofrece este un curso de jazz de este tipo», del que salen grupos y músicos que pasan a formar parte del cartel de DíJazz. Es el caso de Oliva Lorrio, quien aseguró que esta oportunidad es “una suerte muy enriquecedora por poder contar con la ayuda de los profesores para afrontar compartir iniciativa con músicos ya experimentados".

Cartel

Pablo Romero Quartet abrirá el festival el 19 de septiembre en Almendral. Al día siguiente, Laura Domínguez Quartet actuará en Medina de las Torres; el 26 de septiembre Diego Hilario y Nacho Domínguez visitarán Higuera de Llerena; el 27, en La Coronada se podrá disfrutar de Swing Ton ni Son.

El 3 de octubre Julia y Juan Peña tocarán en Barbaño; y Narci González Group, el 4 en Guadiana.

El 10 de octubre Fernando Barrios Monk-ing Around actuará en Valverde de Leganés, y al día siguiente, Javier Alcántara con la Short Stories Band en Puebla del Maestre.

Lola Santiago ofrecerá un concierto en Retamal de Llerena el 17 de octubre; Olivia Lorrio, el 18 en Villagonzalo; y Pedro Calero, los alumnos del curso de jazz del Conservatorio Juan Vázquez y Joaquín de la Montaña, en Fuenlabrada de los Montes, Ahillones y Malcocinado, los días 24, 25 y 31 de ese mismo mes, respectivamente.

Beatriz Moreno, en El Carrascalejo, y el portugués Hugo Alves, en Entrerríos, cerrarán la programación el 1 de noviembre.