Indignación en redes: un vídeo denuncia el presunto abandono de los animales en la perrera municipal de Badajoz

Las imágenes publicadas en TikTok por una usuaria han provocado un aluvión de críticas hacia el Centro de Protección Animal de Badajoz. En el vídeo, que supera ya las 30.000 visualizaciones, se observa a varios perros tras una valla y se denuncia que estaban “sin agua ni comida” y que el recinto “parece abandonado”.

La publicación señala que esa misma tarde no había personal atendiendo a los animales. Además, asegura que los teléfonos de contacto estaban “apagados o fuera de cobertura”.

De acuerdo con los datos oficiales, el centro abre al público todos los días de 10.00 a 13.00 horas, salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero. Este detalle podría explicar la ausencia de personal por la tarde.

La difusión del vídeo ha generado un intenso debate en redes sociales, donde numerosos usuarios han expresado su indignación y han exigido explicaciones al Ayuntamiento de Badajoz.

El consistorio desmiente que exista desatención y afirma que la grabación no se corresponde con la realidad. "Los perros están atendidos en cuanto a comida y bebida en perfectas condiciones. Desde donde han grabado el vídeo no se ve la zona de comederos", señalan.

Antecedentes

No es la primera vez que el funcionamiento de la perrera municipal despierta polémica. En marzo de este año, los datos revelaron que los perros triplicaban ya su capacidad en el centro y las protectoras denunciaron oscurantismo.

A ello se suma que, un mes después, el propio centro sufrió un brote de parvovirosis, un virus altamente contagioso entre los perros, lo que obligó a cerrar las instalaciones de forma preventiva y provocó la muerte de varios animales. Dos perros fallecieron.

La polémica actual se produce, además, en un momento delicado para la provincia, tras el reciente caso de Azuaga, donde 32 perros murieron por inanición en una finca.