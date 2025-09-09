Kermés mexicana solidaria en el bar Malafama en beneficio de la operación de la madre de una vecina

El próximo 20 de septiembre el bar Malafama cambiará su 'rollo' surfero por el ambiente y sabor mexicano. De forma totalmente altruista, este espacio será la sede de una kermés solidaria en beneficio de la operación de la madre de Yeri Herrera.

Desde las 13.30 a las 22.00 horas, todo aquel que quiera contribuir a la causa podrá disfrutar de la cultura y gastronomía de este país. Tacos, coronitas, música tradicional, actuación en vivo de mariachis, juegos populares como el 'chancletazo' y la lotería mexicana con grandes premios para los ganadores, e incluso la oportunidad de casarse por tan solo 2 euros y obtener el certificado del Registro Civil de la Chingada.

Yeri Herrera llegó a la ciudad desde México hace dos años y se hizo voluntaria de la Fundación Atabal "para poder ayudar a los demás". Ahora, tiempo después, es su madre quien necesita ayuda para poder costearse una operación inmediata de un tumor cancerígeno, y varios negocios y particulares de la ciudad y alrededores están dispuestos a brindársela.

Amigos de Herrera, dependientes, profesores como Alicia Pérez (portugués), restaurantes, personal de Primitivus Gelato, La Taquería del Sur y el bar Malafama, y Quercus Morales y el resto de integrantes de Farofa Teatro, entre muchos otros. Cada uno ha puesto su granito de arena para organizar esta kermés mexicana solidaria en la que todos los beneficios se destinarán a la operación.

"Significa mucho para mí. Yo ya me sentía bien acogida por los pacenses, pero esto ha sido un antes y después. Me han devuelto la esperanza. No solo por el caso de mi madre, sino la esperanza en la humanidad. Soy extranjera y puedo confirmar que la acogida de Badajoz es inmejorable. Me considero mextremeña, mextremeña de corazón", subraya Yeri Herrera.

La entrada solidaria tiene un precio de 5 euros por persona e incluye un cartón de lotería o un juego de tres 'chancletazos'. Los organizadores también ofrecen un paquete que incluye junto a la entrada tres tacos, una coronita y un cartón de lotería por un precio de 15 euros.