El mejor corte de jamón se decide en Badajoz: la Plaza Alta celebra el IX Concurso 'Capital Ibérica'

El jamón vuelve a ser protagonista en Badajoz con el Concurso 'Capital Ibérica' que celebra su novena edición este viernes 12 de septiembre a las 20.30 horas en la Plaza Alta de la capital pacense. Un certamen que está organizado por el Centro Escuela 'El Jamón Hecho Arte' con un objetivo claro: poner en valor el jamón ibérico como producto estrella de Extremadura, así como difundir la tradición del corte como parte de la identidad local además de promover la profesionalización del oficio y crear un espacio donde poder demostrar habilidades y creatividad con un evento que combina espectáculo, cultura y gastronomía.

Este año la plaza reunirá a seis cortadores procedentes de todos los puntos de la geografía española, que trabajarán piezas de 'Embutidos Morato', una empresa del municipio pacense de Los Santos de Maimona, que para la ocasión, colaborará con seis jamones ibéricos de cebo 50% raza ibérica que pesan entre 7,8 kg y 8 kg.

Durante el concurso, se llevarán a cabo entrevistas a miembros del sector incluyendo ganaderos, industriales, cortadores, tiendas especializadas y patrocinadores. Unas entrevistas que ofrecerán al público la oportunidad de conocer curiosidades y anécdotas que enriquecerán la experiencia haciendo que cada momento de la competición sea además de lúdica, educativa.

Juan Barbero Peral de Cáceres, Eusebio Casarrubio Agustín de Tomelloso (Ciudad Real), Javier Fernández Gómez de Fuentes de León (Badajoz), Francisco Javier García Pérez de Aracena (Huelva), Laura Rey Padín de Santiago de Compostela y Francisco Javier Torres Jiménez de Dos Hermanas (Sevilla), son los seis cortadores que competirán por conseguir el primer premio de este certamen, que otorgará directamente un pase a la semifinal del Campeonato de España, además de dinero en metálico, diploma y distintos regalos de los patrocinadores.

Los clasificados que serán tres, más un cuarto premio que se otorgará al mejor plato libre creativo, se conocerán al final de la noche, en torno a las 22.30 horas.

Jamón ibérico y tradición

Este certamen, que está avalado por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón, puntuará principalmente la limpieza y el perfilado de la pieza, la rectitud del corte, el remate y apurado de cada jamón, la elegancia y el estilo del cortador, así como una prueba cultural que medirá los conocimientos de cada uno de los concursantes.

Pepe Alba y Esther Alcalde, copropietarios de la escuela organizadora del evento, explican que el concurso de Badajoz fue pionero en entender que los cortadores de jamón, tienen que tener una formación básica de la cultura del producto, por lo que se hace una prueba de cultura tipo test, de 5 preguntas relacionadas con la norma de calidad del ibérico. "El nivel cultural de los participantes ha pegado un cambio grandísimo en los últimos años" destacan.

En cuanto al jurado, estará compuesto por la directora del concurso, Paqui Muñoz Ecija, eldirector del jurado, Antonio González Cárdeno, el actual campeón de España y campeón en Badajoz en el año 2023, Antonio González Cardeno, y Manuel Cárdenas Carpente y Zacarías Píriz Estévez, pero, además, esta edición cuenta con seis cortadores repartidos por todo el mundo que forman el jurado internacional y que puntuarán el plato creativo mediante videoconferencia. Desde Bélgica José Cristobal, desde Hong Kong Juan Méndez, desde Italia Mirko Giannella y desde Holanda Cati Gómez. Por otro lado, Joaquín Mario puntuará desde Portugal y Paquito Jamón hará lo propio desde EE. UU.

Cabe resaltar que esa noche los asistentes tendrán la oportunidad de degustar un delicioso plato de jamón por un precio de 6 euros y que, por cada plato, recibirán un ticket para participar en un sorteo de regalos cuyos resultados se darán a conocer el lunes 15 de septiembre en redes sociales. Botellas de vino, un lote ibérico de embutidos, cuchillos profesionales de corte de jamón, un fin de semana en un complejo rural o un curso de iniciación en el centro escuela de Pepe Alba son algunos de los regalos que se sortearán este año.

De los ocho años que lleva celebrándose este concurso en Badajoz, tan solo en dos ocasiones sufrió cambios de última hora debido a la climatología. Si este año lloviese, la organización informa que en lugar de celebrarse en la Plaza Alta se haría en el interior de las Casas Consistoriales, aunque, por el momento, la predicción meteorológica para el viernes es favorable.