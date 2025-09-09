Las obras en el firme de la A-5 a la altura de El Faro de Badajoz provocan tráfico lento

Las obras en el firme de la A-5 a la altura de Badajoz continúan su curso. Desde ayer las labores de mejora del firme de la autovía se centran entre los puntos kilométricos 407 y 405. Concretamente, el tramo afectado por la renovación del asfalto es el comprendido entre la salida del centro comercial El Faro hasta dos kilómetros antes de la salida del polígono industrial El Nevero.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es quien está ejecutando estas mejoras que han provocado tráfico lento durante la primera jornada. Se tiene previsto que estas se extiendan durante diez días. Las obras están centradas en los dos carriles en sentido Madrid, por lo que los dos que van hacia Lisboa se han visto alterados.

Rutas alternativas

Además, desde el ministerio señalan que para aquellos que tuvieran que tomar la salida 407, la que se encuentra junto a El Faro, tienen dos opciones para llegar a la autovía. El primer itinerario que marcan es por la BA-20 llegando a la carretera de Cáceres para enlazar por el kilómetro 400 de la A-5. La otra alternativa es incorporarse a la A-5 en sentido Lisboa y en la salida 13, en el Rincón de Caya, se realice un cambio de sentido para poder dirigirse a Madrid.

A lo largo de algo más de tres kilómetros los vehículos que discurren desde Portugal por esta vía en dirección a Madrid tienen que ocupar uno de los carriles del sentido opuesto. Esto genera tráfico lento y algunas retenciones en momentos puntuales según ha podido conocer este diario.

Imagen de las obras de asfaltado en la A-5 a la altura de El Faro de Badajoz. / Santi García

«Los cortes siempre provocan movidas»

Quienes son testigo de estos trabajos son los trabajadores de la estación de servicio de Las Bóvedas y aseguran que «los cortes siempre provocan movidas». Así lo afirma Juan Carretero, encargado de la gasolinera Galp y quien ha sido guía improvisado para muchos conductores que no comprendían los cambios en el tráfico: «Desde hace un año muchas personas llegan perdidas aquí», señala.

Por el momento, durante la primera jornada de cortes en este nuevo tramo vieron pocos incidentes aunque aseguraban que el tráfico se ralentiza en ambos sentidos. Aun así, este trabajador apunta a los despistes como causa de muchos de los problemas. «La gente no lee las indicaciones, van rápido y no miran. Está todo indicado y no hacen caso», asegura Carretero.

Las obras se iniciaron en julio de 2024 y continúan avanzando para rehabilitar el firme de esta autovía entre los kilómetros 392 y 407. El importe de la adjudicación de estas obras asciende a 14,2 millones de euros.