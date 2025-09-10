Comienzan las novatadas universitarias en Badajoz

Badajoz ya respira ambiente universitario. La ciudad se encuentra en plena efervescencia con la llegada de miles de estudiantes que, a partir de mañana, comenzarán a llenar las aulas del campus pacense. La actividad académica se reanuda tras el verano, pero la vida universitaria ha empezado antes: las tradicionales novatadas han tomado el protagonismo en las últimas horas.

Quienes llegan por primera vez a la capital pacense, procedentes de otras localidades extremeñas o de distintas regiones del país, ya están instalados en residencias, pisos compartidos y colegios mayores y en esta ocasión, las redes sociales y los grupos de WhatsApp han jugado un papel clave en la organización. Las novatadas se modernizan. A través de ellos, 'veteranos' de algunas carreras coordinaron una quedada que sirvió como punto de encuentro para los nuevos y como escenario para las primeras 'pruebas'.

La cita fue esta tarde en la plaza Santa María de la Cabeza, un espacio céntrico que desde las 19.00 horas reunió a decenas de jóvenes con ganas de fiesta y bastantes nervios.

Harina y huevos

Los veteranos recibieron a los recién llegados entre cánticos y bromas. Enseguida comenzaron las actividades: los novatos fueron pintados en la cara con rotuladores y maquillaje, mientras algunos eran rociados con harina, huevos o salsas que terminaron cubriendo pelo, ropa y hasta zapatos.

Al concluir las pruebas y novatadas, el ambiente se tornó más distendido. Los estudiantes, ya mezclados entre veteranos y novatos, compartieron mesa y algo de picar en locales cercanos.

Lo cierto es que, con cada inicio de curso, las novatadas se convierten en noticia y en motivo de debate. Mientras para muchos representan un rito de paso y una manera de forjar amistades que duran toda la carrera, para otros son prácticas que deberían transformarse en actividades de bienvenida más creativas o, quizás, menos invasivas.

Sea como sea, la plaza Santa María de la Cabeza fue en la tarde del miércoles reflejo del espíritu universitario que empieza a adueñarse de Badajoz. Y mañana, cuando las puertas del campus pacense se abran para acoger la primera jornada de clases, todos ellos —novatos y veteranos— iniciarán juntos una nueva etapa en la vida académica de la ciudad.