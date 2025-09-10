El cruceiro de la avenida del Perú en Badajoz recupera su cruz tras un año sin ella

El cruceiro de la avenida del Perú, en la barriada de la Paz, vuelve a estar completo. Este miércoles, operarios municipales han repuesto la cruz que coronaba el monumento y que había desaparecido a finales de septiembre del año pasado tras un accidente de tráfico.

Durante meses, los vecinos se habían acostumbrado a ver el cruceiro incompleto, hasta que en enero de este año el ayuntamiento confirmó a este diario que la cruz estaba bajo custodia municipal y que sería reinstalada una vez resuelto el expediente de responsabilidad patrimonial abierto tras el siniestro. Ese momento llegó hoy: la cruz vuelve a alzarse sobre la columna de granito, devolviendo al conjunto su aspecto original.

Símbolo histórico

El cruceiro fue sufragado por La Casa de Galicia en 1999, con motivo del Año Santo Compostelano, como gesto de amistad hacia Badajoz. En la placa de granito de su pedestal puede leerse: “Lembranza y amistad de la Casa de Galicia y los gallegos a la Ciudad de Badajoz. Año Santo Compostelano 1999”.

Ubicado en la intersección de las calles Doroteo Morales Benítez, Tomás Romero de Castilla y la avenida del Perú, el monumento se ha convertido en un referente de la barriada de la Paz y en un símbolo de unión con la comunidad gallega.

La desaparición de la cruz a finales de septiembre de 2024 generó malestar entre los vecinos. No fue hasta enero de 2025 cuando el Consistorio aclaró que no se trataba de vandalismo ni de un robo, sino de un accidente de tráfico. Desde entonces, la pieza se encontraba almacenada y protegida en dependencias municipales.

El Ayuntamiento aseguró entonces que la cruz sería repuesta en cuanto se resolviera el expediente administrativo abierto. Tras casi un año de espera, este miércoles se ha repuesto por fin con la reinstalación definitiva.