Desafío de San Fernando: más de 500 corredores corren en Badajoz a favor de Cruz Roja

El evento deportivo 'Desafío San Fernando carrera solidaria' regresa a la Base General Menacho de Badajoz el próximo 21 de septiembre. Este año, su recaudación se destinará a Cruz Roja.

Se trata de una cita organizada por el Batallón Zapadores XI, con la colaboración de la Brigada Extremadura XI, patrocinada por la Junta de Extremadura y enmarcada en el calendario de pruebas deportivas del Circuito Diversidad Natural, promovido por la Dirección General de Jóvenes y Deportes.

El director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro, ha destacado durante la presentación de la prueba el éxito de los circuitos deportivos promovidos por la Junta de Extremadura por su capacidad para generar retorno en los distintos territorios en los que se desarrollan.

"La ciudadanía y los promotores apuestan por estos eventos por su retorno económico, social y cultural. En esta ocasión, hay que sumar la parte solidaria", según ha apuntado el director de Jóvenes y Deportes, quien además ha defendido el trabajo de la Junta de Extremadura para atraer eventos deportivos y promover la participación de la juventud extremeña en ellos.

Amaro ha remarcado el compromiso de la Administración regional con todos los eventos deportivos que se desarrollan en la comunidad, recordando que solo en el Circuito de Diversidad Natural se han programado para este año 166 pruebas, indica la Junta en una nota de prensa.

Cuatro modalidades deportivas

Más de 500 inscritos, atletas de todas las edades, participarán en las cuatro modalidades deportivas planteadas en la carrera solidaria Desafío de San Fernando: 10 km Cross, 21 km Cross, Race y Carrera de Obstáculos Infantil. Todos disfrutarán de esta cita de carácter solidario que tiene como objetivo recaudar fondos para Cruz Roja y promover la participación de la comunidad en el deporte.

Junto al director general de Jóvenes y Deportes han intervenido en la presentación de la prueba el jefe del Batallón de Zapadores XI, Vicente Simón Carmena del Amo; el presidente de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española en Badajoz, José Antonio Jiménez González; y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo Fernández.