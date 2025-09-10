Elena Manzano en las Jornadas de Periodismo de La Crónica de Badajoz: «Las mujeres periodistas son altavoz y referente de la igualdad»

La consejera de Hacienda y Administración Pública y Portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, destacó en su participación en las III Jornadas de Periodismo de La Crónica de Badajoz el papel fundamental de las mujeres periodistas. «Las mujeres que se encuentran al frente de los medios de comunicación son altavoces y referentes de la igualdad», aseveró la consejera.

Durante su intervención en las jornadas Manzano destacó la cifra de la cantidad de periodistas según el género, «dos tercios son mujeres», pero dejan de tener su presencia en los puestos de responsabilidad o mando. Por ello, la consejera de Hacienda afirmó que estas jornadas son de gran importancia: «Que sirvan para que no nos callemos nunca y se escuche alto y clara la voz de las mujeres». Pese a lo alcanzado, puntualizó que queda mucho por hacer para lograr la igualdad real en el mundo del periodismo y la comunicación.

Además, Elena Manzano recordó que la igualdad es «uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y un derecho fundamental de la Constitución Española». Un aspecto que es clave y que «no puede cuestionares». Así, solicitó unión por parte de todos las fuerzas políticas para que «no se vulnere».

Medidas concretas de la Junta

Asimismo, la consejera señaló las medidas concretas que desde el Gobierno de María Guardiola se están implementando para luchar por la Igualdad real. «Hemos consignado en el presupuesto millones de euros más para las políticas de Igualdad», recordó. Al mismo tiempo, habló de los cuatro centros de atención 24 horas y los más de 25 millones de euros destinados a la conciliación: «Son para que las mujeres dejemos de ser cuidadoras porque somos nosotras las que dejamos de trabajar para cuidar», afirmó.

Y recalcó que estas medidas de las que hablaba se tratan de «medidas directas, ya que repercuten directamente en la vida diaria de las extremeñas».

Por este mismo motivo, solicitó unidad entre los distintos partidos políticos para que este tipo de medidas «sean una realidad y plenamente efectivas».