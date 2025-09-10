Tercera edición
Ignacio Gragera en las Jornadas de Periodismo de La Crónica de Badajoz: «La igualdad es una lucha compartida que abarca a todos»
El alcalde pacense clausuró las jornadas y puso en valor los avances en esta materia
Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, fue el encargado de clausurar las Jornadas de Periodismo de La Crónica de Badajoz. Durante la tarde de este miércoles, se ha abordado el papel de la mujer en el mundo de la comunicación y se ha contado con la presencia de la periodista y presentadora de Informativos Telecinco, Ángeles Blanco; la directora general audiovisual de Prensa Ibérica y vicepresidenta de la Academia de Televisión, Beatriz Maesso; y la directora estratégica de Contenidos y Medios en Canal Extremadura, Rocío Gavira, como ponentes. Además, el acto ha contado con la presencia de Elena Manzano, consejera de Hacienda y Administración Pública y Portavoz de la Junta de Extremadura y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.
En sus palabras de cierre de las jornadas, Gragera ha puesto en valor los avances logrados en materia de igualdad durante las últimas décadas: «Afortunadamente, las cosas han evolucionado, las cosas no son como hace 20 años». Y ejemplificó ese cambio reseñando que las «primeras espadas en Extremadura» en el mundo del periodismo son mujeres.
«En los últimos años, quienes habéis conseguido mayores cotas de prestigio profesional sois vosotras», afirmó. Al mismo tiempo, se alegró de que la evolución del papel femenino en la comunicación hubiera cambiado mucho: «Ya no estáis para acompañar a nadie sino para que retéis a ver quién logra seguiros».
Gragera desestimó la idea de que en ciertos medios sigan sin darle voz a la mujer: «Nadie puede entender la sociedad actual sin la mitad de ella. Vosotras ofrecéis una visión diferente de las cosas y una manera distinta de afrontar los retos».
El primer edil puso en valor la consecución de avances en la igualdad de derechos y destacó que gracias a ellos él había podido disfrutar de los permisos de paternidad junto a su mujer para cuidar de su hija. Así, aseveró que esta es «una lucha compartida que abarca todos los ámbitos de la sociedad».
