El juicio por el crimen de la educadora de Badajoz se retrasa a finales de octubre

El juicio por el crimen de la educadora de Badajoz Belén Cortés Flor se retrasa a finales de octubre. Aunque estaba previsto que se celebrase la próxima semana, el 19 de septiembre, finalmente se ha pospuesto a los días 20, 30 y 31 del mes que viene. Las sesiones se amplían de una a tres.

Tres menores (dos chicos de 14 y 15 años cuando sucedieron los hechos y una adolescente de 17) se sentarán ante el juez acusados de la muerte de la trabajadora que estaba a su cargo. Los terribles hechos sucedieron el pasado 9 de marzo, en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales, situada en la Urbanización Guadiana.

El motivo del cambio de fechas, según ha explicado José Duarte, abogado del menor de 15 años, es que la Junta de Extremadura ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Badajoz para que se incluya a Cerujovi, empresa que gestionaba el piso de cumplimiento de medidas judiciales donde ocurrió el crimen, como responsable civil, a lo que la fiscalía, acusación particular y defensas se opusieron.

El ministerio público entiende que, como no hay tiempo a resolverlo antes del 19 de septiembre, se debe posponer el juicio.

Duarte, sin embargo, muestra su desacuerdo, pues entiende que el recurso no tiene efectos suspensivos y no se puede prever si la Audiencia resolverá antes o después de esa fecha.

La fiscalía y la acusación particular les atribuyen un delito de asesinato, mientras que las defensas piden la absolución.

Tras conocer que el juicio se pospone, el abogado del menor de 15 años ha avanzado que solicitará su inmediata puesta en libertad. Los tres acusados permanecen internos en el centro Marcelo Nessi desde el pasado mes de marzo. Después de ser detenidos, el Juzgado de Menores decretó esta medida cautelar -que se ha prorrogado- hasta la celebración de la vista.

Belén Cortés, natural de Castuera, tenía 35 años y la noche de los hechos se encontraba sola en la vivienda con cuatro menores.

¿A qué penas se enfrentan?

Los tres acusados se enfrentan a penas de entre 5 y 8 años de internamiento en régimen cerrado por un delito de asesinato, que es de lo que los acusan la fiscalía y la acusación particular, ejercida por Raúl Montaño, en representación de los familiares de la víctima.

El ministerio público pide que los dos varones, a los que considera los presuntos autores materiales del crimen, se les impongan 6 años y a la adolescente, 5 años, al entender que actuó como cómplice de los anteriores.

La acusación particular, por su parte, solicita que los tres sean condenados por asesinato y se les imponga el máximo castigo previsto en la Ley de Menor: 6 años de internamiento en régimen cerrado para ellos y 8 años para ella. La indemnización global que reclama a la Junta de Extremadura, bajo cuya tutela estaban los menores, y de forma subsidiaria a sus familias supera de largo el medio millón de euros.

Además del delito de asesinato, las acusaciones pública y particular imputan a los tres un delito de robo con violencia, por supuestamente apoderarse de pertenencias del piso tutelado y de la propia Belén Cortés, y al menor de 15 años, otro contra la seguridad vial por conducir sin carné.

¿Qué ocurrió aquella noche?

La trabajadora se había incorporado a su puesto apenas dos horas antes de los terribles hechos. En la vivienda residían los tres acusados y otro menor, que, según trascendió, fue quien dio la voz de alarma de lo ocurrido. Los dos chicos habían retornado al piso después de haber estado fugados durante varios días. La Guardia Civil los había localizado en Villafranca de los Barros, donde presuntamente robaron en una cafetería. También se les imputan otros delitos que supuestamente habrían cometido durante su fuga.

La investigación de la Policía Nacional determinó que la educadora fue golpeada y murió por asfixia. En la vista se determinará el grado de participación de cada menor en los hechos, pero la fiscalía y la acusación particular sostienen que los dos chicos de 14 y 15 años fueron quienes presuntamente la agredieron y mataron, sin que la adolescente de 17 años interviniera para evitarlo. Por el contrario, consideran que ella colaboró supuestamente en el robo en el piso y de las pertenencias de Belén Cortés, entre ellas las llaves de su coche, con el que los tres huyeron en dirección a Mérida.

En su fuga, tuvieron un accidente con el vehículo, que abandonaron, pero llegaron a su destino haciendo autostop. Al llegar a la capital emeritense, se separaron. La Policía Nacional localizó primero a la adolescente, después de que una vecina alertara de que se había encontrado con una chica desorientada. A los chicos los encontraron refugiados en un portal de un bloque de pisos.

Tras su detención, los tres fueron trasladados a la Jefatura Superior de la Policía en Badajoz. Una vez que comparecieron en los juzgados, se decretó su internamiento cautelar en régimen cerrado en el centro Marcelo Nessi de Badajoz por un periodo de 6 meses, medida que se ha prorrogado al no haberse celebrado el juicio en este tiempo.

El crimen de Belén Cortés causó conmoción en todo el país y llevó a compañeros de toda España a alzar la voz para denunciar las penosas situaciones en las que trabaja este colectivo y reivindicar mejoras que evitaran en el futuro que este terrible suceso se volviera a repetir.