Las obras de la ampliación de El Nevero de Badajoz junto a Cuartón Cortijo ya están en marcha

Los trabajos en la ampliación de El Nevero de Badajoz avanzan según lo establecido en el cronograma de la promotora. Los últimos días de agosto comenzaron los movimientos de tierra en esta zona y ya es visible el espacio que ocupará el nuevo vial que se construirá junto a Cuartón Cortijo.

Es una de las primeras intervenciones que contemplaba Gies, Gestión Integral de Espacios Industriales, empresa promotora de estos nuevos terrenos. Además, ya trabajan en el allanado del terreno que ocuparán las naves industriales. En él se construirán cinco parcelas de naves con una extensión total de 15.000 metros cuadrados en la que también se planea instalar una zona comercial.

Las obras

La nueva calle en la que trabajan es en la prolongación de Federico Mayor Zaragoza. A lo largo de 400 metros desdoblarán esta vía para ensanchar y ganar en movilidad entre la zona norte del polígono y el cruce con Jerónimo de Valencia, junto al recinto del mercadillo municipal.

El planning que tienen para esta obra es trabajar simultáneamente en esta avenida y en la ejecución de las propias naves. Los tiempos que estiman para su realización es de un año. Gies acometerá la construcción de las cinco parcelas industriales por fases y mientras que realizan la urbanización de la vía para economizar tiempos.

Entre las intervenciones que se realizan para desdoblar la avenida son variadas: «Abastecimiento eléctrico, de agua, saneamiento y el firme de la calle», enumera Carlos Mansilla, gerente de Gies.

En uno de los extremos del tramo de avenida que se va a ensanchar hay proyectada una rotonda en la que confluirán, Federico Mayor Zaragoza, Jerónimo de Valencia y su continuación hasta enlazar con la Ronda Sur. Además, tendrá una salida a la autovía A-5. «Supondrá un punto estratégico para la ciudad. Podrás estar en dos minutos en Valdepasillas o en la avenida de Elvas si vienes desde Madrid, Sevilla o Lisboa», asegura el promotor.

Fotografía de los trabajos que se están desarrollando en la parcela en la que se ampliará El Nevero de Badajoz. / Santi García

Los tiempos

Carlos Mansilla apunta que a final del verano de 2026 estará terminada la primera fase de naves. En los primeros compases de la obra se actuará sobre dos parcelas de las cinco disponibles, concretamente se levantarán 6.000 metros cuadrados de suelo sobre una parcela de 9.000. «En total serán 20 naves», especifica. Si todo marcha según lo previsto, en septiembre «comenzarán los trabajos de la segunda fase». Por ahora, no especifican los metros cuadrados que edificarán en el segundo momento de esta promoción.

Lo que sí contemplan es que, según las previsiones que tienen en Gies, en el plazo de tres años estén finalizados los 15.000 metros de naves industriales y una zona comercial que irá ubicada en la esquina más cercana al barrio Cuartón Cortijo.

Las primeras instalaciones que se van a construir ya cuentan con algunos propietarios. Aunque desde la promotora desestiman aportar más detalles, afirman que «hay varias empresas comerciales, inversores y de otros sectores». El ritmo de la comercialización es bueno porque llegan atraídos por la buena ubicación, «al pie de la autovía algo que es muy valorado por los empresarios». Este aspecto supone un punto clave para ellos, ya que condiciona positivamente el «cómo llegar y cómo vender». Esto se suma al atractivo de que sean unas instalaciones totalmente nuevas.

Recreación en 3D de las próximas naves industriales que se realizarán en El Nevero de Badajoz. / La Crónica

115 apartamentos turísticos

Además, se tiene proyectado al otro lado de la calle un complejo en el que se construirán 115 apartamentos turísticos. Según detalla Mansilla, en los próximos meses también se comenzará con «la cimentación del primer edificio de apartamentos turísticos». Al igual que en el caso de las naves industriales, los alojamientos turísticos se irán levantando progresivamente en tres fases.

La programación según el proyecto contempla que los trabajos en la promoción de los 115 apartamentos turísticos se vaya solapando conforme vayan avanzando la construcción de las parcelas industriales al otro lado de la calle.

Además de la edificación de los apartamentos, su obra tiene asociada la puesta en valor de otra zona comercial. Estos nuevos edificios contarán con cuatro plantas, tres de alojamientos y una más de locales en el bajo. En total serán 2.400 metros cuadrados que podrán acoger todo tipo de negocios y actividades. Serán 12 locales comerciales los que se tienen proyectados, cuatro en cada una de las tres fases. En la primera fase serán 850 metros cuadrados para este tipo de establecimientos y se harán un total de 39 apartamentos.

Ya hay interesados en ocupar algunos de estos espacios según el gerente de Gies. En concreto, serían negocios de servicios, venta directa y hostelería. Carlos Mansilla apunta a que será una nueva zona comercial que se encontrará «junto al casco urbano residencial» al estar a escasos metros de Cuartón Cortijo y Urbanización Guadiana, zonas con gran densidad de población.

Por ello, y por considerarlo como un enclave estratégico, con la Universidad de Extremadura, el hospital Universitario de Badajoz, el Nevero, la Plataforma Logística y zonas como el centro comercial El Faro, han hecho que apuesten por este espacio para levantar un edificio que revolucionará la oferta de apartamentos turísticos en la ciudad.

La promotora, Gies, tiene planteada la inversión en los dos proyectos de más de 20 millones de euros.