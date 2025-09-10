¿Por qué está en obras el edificio de La Giralda de Badajoz?

Parecía que la larga espera había llegado a su fin. Entre los vecinos que rondaban hoy por el lugar se escuchaba: "¿Al fin la ha vendido? ¿Quién la habrá comprado?"... Se referían al edificio de La Giralda de Badajoz, que desde primera hora se encuentra vallado, con ruidos y golpes de herramientas en su interior y con una grúa pegada a la fachada.

Sin embargo, se trata de una falsa alarma. Telefónica, compañía a cargo del edificio, no ha ejecutado su venta. "Son solo unas obras de mantenimiento que llevamos a cabo periódicamente en nuestros edificios", confirman desde la entidad a este diario.

"Mal estado"

Esta intervención se produce poco tiempo después de la reciente Noche en Blanco y las diversas reacciones y comentarios de pacenses en redes sociales señalando "el mal estado" del interior del edificio. Algunos de los que visitaron el edificio el pasado sábado incluso hablan de "decepción", ya que en otras ocasiones "se ha podido ver y visitar algo más que los balcones de la primera planta".

12 años en venta

Telefónica adquirió este edificio histórico del Casco Antiguo por 4,2 millones de euros en 1988. Tras su rehabilitación, fue sede de la delegación territorial hasta el año 2003, cuando se trasladaron a Mérida. La compañía lo puso en venta e intentaron hacerse con la propiedad el Ayuntamiento de Badajoz, la diputación, algunas entidades bancarias y la empresa extremeña Mafresa, de Ángel del Cid. Ninguna operación cuajó.

Telefónica llegó a rebajar su precio a 2,5 millones de euros. Hasta que en 2005 decidió retirarlo del mercado. Siendo presidente de la compañía, César Alierta anunció en una visita a Mérida que no querían desprenderse de este importante activo. Diez años estuvo fuera del mercado hasta que en 2015 volvió a ponerse en venta. Han pasado otros diez años y el cartel de ‘Se vende’ aún continúa pegado a la fachada de este edificio.