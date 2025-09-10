El PSOE cuestiona la "revisión exprés" del presupuesto del nuevo parking de Puerta Palmas

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido transparencia y ha cuestionado la "revisión exprés" del presupuesto del aparcamiento subterráneo previsto junto a la Puerta de Palmas, una obra que el PSOE no quiere que acabe convirtiéndose en "una nueva piscina de la Margen Derecha".

Al respecto, la portavoz socialista, Silvia González Chaves, considera "imprescindible" aclarar, con datos y por escrito, qué ha ocurrido con este proyecto, previsto bajo Circunvalación Reina Sofía.

Recuerda que la licitación se publicó el pasado 22 de julio, fue declarada desierta por decreto el 21 de agosto y, "apenas" 24 horas después, el equipo de gobierno anunció que sería necesario revisar al alza el presupuesto para volver a licitar la obra, según señala el PSOE en nota de prensa, "como si hubieran dado por hecho que el concurso iba a quedar desierto".

"Nos sorprende una respuesta tan rápida para justificar una subida que no se dimensionó en el mes transcurrido desde la publicación del anuncio de licitación del aparcamiento disuasorio en Circunvalación", señala González, para quien "no parece razonable que lo que no se previó en 30 días, ni en meses anteriores, se solvente en 24 horas".

Silvia González ha anunciado que registrará un escrito de solicitud de información con preguntas concretas sobre importes previstos hace dos años, desglose del presupuesto licitado en julio, fecha y base documental empleada para anunciar la revisión al alza 24 horas después del decreto de desierto, justificación técnica, financiación y plazos.

Apoyo al comercio

Por otro lado y respecto a los aparcamientos de San Atón y Menacho, el grupo socialista plantea que se mantengan los descuentos hasta la apertura efectiva del nuevo parking de Circunvalación.

A preguntas del concejal socialista Alejandro Mendoza, el alcalde, Ignacio Gragera, respondió que el acuerdo vigente - desde febrero al 29 de septiembre de este año - es "una acción comercial concertada entre la empresa del aparcamiento, los comerciantes del Casco Antiguo, Menacho y el ayuntamiento", que su continuidad "dependerá de la voluntad de las partes", y que "no ha tenido coste municipal".

Para darle "estabilidad y apoyar de verdad al comercio", el PSOE propone que, "de forma transitoria", el ayuntamiento asuma el 50 por ciento del coste del estacionamiento bonificado, vinculado a compras "reales" en el centro, "validación sencilla del ticket", hasta que el estacionamiento de Puerta de Palmas funcione.