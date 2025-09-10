San Andrés o la Legión, nuevos escenarios del XXVI Concurso de Pintura al Aire Libre de Badajoz

El XXVI Concurso de Pintura al Aire Libre de Badajoz que se celebrará el próximo sábado 20 de septiembre en el Casco Antiguo, está de estreno. Incorpora en sus bases, como novedad, cuatro nuevos escenarios que los participantes podrán elegir para pintar sus obras: los jardines del parque de la Legión, la plaza de Cervantes, el parque de Los Sitios, puerta Trinidad, el corredor verde de la calle Estadium y Puerta Pilar. Junto a ellos, se mantienen el resto de enclaves que ya son un clásico en este certamen, como la Plaza Alta, la Alcazaba o el entorno de Puerta de Palmas.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha recordado este miércoles, que este concurso atrae participantes de todos los puntos de la geografía española, siendo habituales las ciudades de Cádiz, Málaga y Huelva o las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Asturias, además de nuestro vecino Portugal.

El concurso tiene como objeto potenciar la creación artística, contribuir al dinamismo del sector cultural y reconocer la labor desarrollada por autores con el propósito de fomentar, promocionar y ensalzar la cultura en la ciudad y, en esta ocasión, repartirá un total de 7.200 euros en premios, siendo la dotación del primer premio de 2.100 euros. El tercer premio, de Cajalmendralejo reconoce al artista extremeño con 1.200 euros.

Pincelada a pincelada

Los participantes plasmarán, pincelada a pincelada, distintos enclaves emblemáticos de la ciudad. Algunos aprovecharán para mostrar su talento artístico midiendo su nivel frente a otros pintores, los que ya han participado otras veces, intentarán superarse a sí mismos, experimentando con nuevas técnicas o trabajando bajo la presión del tiempo, mientras que otros artistas asistirán para dar visibilidad a su trabajo y disfrutar de la experiencia.

El tema será cualquier motivo (plaza, parque, rincón, panorámica) del recorrido expreso en el plano que se facilitará a cada uno de los concursantes con el sellado del soporte. La técnica pictórica es libre, aunque las más utilizadas son la acuarela y el acrílico.

Recordar que las inscripciones online continúan abiertas en la página web del ayuntamiento y también a través de la dirección de correo electrónico pintura-airelibre@aytobadajoz.es, aunque pueden realizarse presencialmente el mismo día del concurso de 9.00 horas a 12.00 horas en las Casas Consistoriales

Galería de arte

La concejalía espera repetir la calidad artística de la edición anterior donde hubo 50 participantes e invita a la ciudadanía a visitar la Plaza Alta, que se transformará en una galería de arte al aire libre. Además, Casablanca anima a disfrutar "de los distintos escenarios donde los pintores estarán trabajando in situ durante todo el día para dar vida a los distintos rincones de Badajoz". Sin duda, una oportunidad para disfrutar del arte en directo.

"La calidad ha ido mejorando con los años, tenemos algunos artistas que son recurrentes, que vienen todos los años porque es una fecha que tienen marcada en el calendario y también hemos visto la mejoría de los propios pintores de la ciudad y la evolución de los cuadros que se han ido presentando", añade.

El fallo del jurado se dará a conocer a partir de las 21.00 horas en la Plaza Alta, durante un acto que estará amenizado por la Banda Municipal de Música que ofrecerá el concierto 'Entre acordes y colores'.