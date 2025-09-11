Más de 4.500 pescadores y 700 cazadores obtienen la licencia digital en Extremadura

Con el ordenador, el móvil o con la tablet, sin necesidad de moverse del sitio y sin coste alguno. Los cazadores y los pescadores de Extremadura tienen desde hace meses la posibilidad de obtener su licencia de caza o de pesca digital, lo que ha multiplicado la obtención de estos permisos. 4.500 licencias de pesca (más de 40 pescadores al día) y 900 de caza se han concedido de manera telemática en la región, según los datos que ha ofrecido este jueves el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta, Francisco José Ramírez, durante la inauguración de la 34 Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza Ibérica (Feciex), que se celebra en Ifeba (Badajoz) hasta el domingo, durante cuatro días, con más de cien actividades programadas.

La licencia digital para cazar se puso en marcha el pasado mes de agosto, mientras que los pescadores tienen esta opción desde abril. «Todo esto no sería posible si no tuviésemos claro que la caza y la pesca son sectores estratégicos para Extremadura», destacó el consejero.

El gran acuario instalado en Ifeba. / Santi García

Ramírez aprovechó para referirse a las medidas que el Gobierno regional ha puesto en marcha para ayudar a estos sectores, entre ellas 300.000 euros a cotos para vigilancia y seguridad, que ha recibido peticiones por un valor que triplica esta partida, por lo que se incrementará el próximo año.

En Extremadura hay más de 3.200 cotos y en el 82% de la región se puede practicar la actividad cinegética, que mueve más de 400 millones de euros al año, donde existen 30.000 licencias de caza y más de 100.000 de pesca.

Para Francisco José Ramírez es su primera Feciex como consejero. Hoy ha habido otro estreno. Más emotivo. Es la primera feria para la concejala Elena Salgado como responsable de Ifeba, área que hasta ahora, durante esta legislatura, ha llevado Sol Giralt, que se despidió con lágrimas.

Una jornada sobre las oportunidades del mercado de la carne de caza La Cámara de Comercio de Badajoz y la Federación Extremeña de Caza (Fedescaza) celebran mañana viernes en el marco de la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica (Feciex 2025) una jornada informativa y de degustación centrada en ‘El mercado de la carne de caza: Oportunidades de comercialización’, que reunirá a expertos, empresarios, productores e instituciones para analizar los retos y oportunidades de este sector estratégico en Extremadura. El acto inaugural en Ifeba tendrá lugar a las 10.00 horas y participarán el presidente de la Cámara de Comercio, Mariano García, el presidente de Fedexcaza, José María Gallardo, el vicepresidente de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera.

En la inauguración ha estado además el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien puso en valor que Feciex «es todo un referente en España y en Portugal» y destacó que los sectores que representa aportan 10.000 millones de euros al PIB nacional.

Solamente la caza, según apuntó, genera más de 45.000 empleos directos y 200.000 indirectos en el país. Pero lo más importante para Quintana es que el 80% de estos puestos de trabajo se crean en el medio rural, de ahí la relevancia del sector para contribuir a fijar población de pequeñas localidades. «De la caza y la pesca se benefician los pequeños comercios, los alojamientos rurales y la hostelería» y además en Extremadura se han convertido en referentes de su gastronomía, apuntó.

Espacio de expositores en Feciex. / Santi García

Por su parte, el alcalde de Badajoz, destacó la cantidad de actividades que se pueden realizar en esta feria, sobre todo establecer relaciones. «Una familia que comparte y defiende una visión del campo y de un mundo que es parte de nuestra forma de vida». Un mundo «fascinante que goza de una excelente salud», dijo.

Gragera quiso defender especialmente a los cazadores frente a quienes les han achacado el origen de los graves incendios ocurridos en la región. El alcalde pacense apuntó que muchos cazadores han sufrido las consecuencias de los fuegos y han estado en primera línea ayudando para apagarlos. «Los cazadores sois los que estáis sobre el terreno, colaborando con vuestro trabajo y contribuyendo a la conservación» del territorio, señaló y también defendió la su importancia para el medio rural. «Sois los que mejor conocéis la tierra». Sin ellos, «el daño hubiese sido mayor», sentenció.