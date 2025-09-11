Juicio visto para sentencia en la Audiencia Provincial
El acusado de consultas 384 veces datos clínicos de familiares en Badajoz: "Lo hice porque me lo pedían"
Fiscalía y acusación particular mantienen la petición de 16 años de cárcel y 10 de inhabilitación absoluta para un trabajador del SES por cuatro delitos de revelación de secreto
La defensa sostiene que no se ha probado ni que accediera a información sensible ni la difundiera a terceros y solicita su absolución
«Me denuncia por algo que desde el minuto uno me pedía él; es incomprensible». El auxiliar administrativo del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Badajoz acusado de consultar hasta en 384 ocasiones datos clínicos de cuatro familiares en el sistema Jara de Servicio Extremeño de Salud (SES) niega que actuara por iniciativa propia, si no que lo hizo siempre a petición de uno de los denunciantes (su cuñado), que se lo solicitaba directamente o a través de otros miembros de la familia.
El juicio por estos hechos, que supuestamente ocurrieron entre 2016 y 2022, quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Badajoz. La fiscalía y la acusación particular, en manos de Manuel Villalón, mantuvieron su petición de que sea condenado a 16 años de cárcel y 10 de inhabilitación por cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos, al considerar que durante la vista ha quedado acreditado que el acusado consultó sin autorización ni justificación asistencial datos relativos a la salud de su cuñado, la esposa de este y los dos hijos de ambos durante entre cuatro y cinco años.
La fiscal sostuvo que el investigado actuó con «conciencia y voluntad» durante un tiempo muy dilatado, que los datos de salud siempre son «íntimos y secretos», pese a lo que lo reveló a otras personas, y que en su calidad de funcionario público está obligado a una mayor observancia de las normas si cabe, motivo por el que se solicita su inhabilitación absoluta.
Obsesión
La acusación particular, que compartió los argumentos del ministerio público, señaló que no había encontrado precedentes en la jurisprudencia española de un caso en el que se hubiera accedido a datos de pacientes de forma «tan obsesiva» y concluyó que el sistema del SES había fallado al no saltar las alarmas.
Por su parte, la defensa, que ejerce José Antonio Casas, reiteró su solicitud de que se dicte sentencia absolutoria, al entender que no se ha probado que su representado accediera a información clínica sensible ni tampoco que la difundiera a terceros. «Hay dudas sobre muchas cosas y no se puede suponer o especular: en la sala solo se han escuchado dos versiones, pero nada ha quedado probado y la certeza es la que condena», dijo, al tiempo que consideró «desproporcionada» la pena que se pide para su cliente.
'Vox populi'
El acusado, que solo respondió a las preguntas de su abogado, relató que la relación con los denunciantes fue «súper estrecha» desde siempre y que conocía por boca de su cuñado sus problemas de salud y los de su mujer e hijos, que el primero también publicaba en redes sociales, por lo que eran «vox populi». Según su declaración, recurría a él como trabajador del SES para que consultara citas, hablase con algún facultativo para agilizar trámites o para pedirle recomendación sobre algún médico. «Yo hacía uso de mis posibilidades limitadas como auxiliar administrativo», dijo. En este sentido, reconoció haber accedido a la ‘Agenda del Paciente’ y a ‘Gestión del Paciente’ en el caso de los cuatro denunciantes, pero aseguró que su perfil profesional no le permite tener acceso a datos sensibles de los pacientes y que si hubiera intentado hacerlo, el sistema lo hubiera «bloqueado». No le consta ningún expediente sancionador por este hecho.
La relación familiar, según explicó, se «enfrió» a cuenta de problemas en la empresa familiar (el cuñado fue cesado como gerente en 2018 y se desligó por completo en 2020). A pesar de ello, según el procesado, seguían manteniendo contacto y tanto su cuñado, a través de su esposa y su suegra, le seguía pidiendo que consultara sus citas. Estas dos últimas y su hija, que declararon como testigos en el juicio, ratificaron esta versión, afirmaron que sus vínculos se rompieron cuando se interpuso la denuncia y que ellas mismas pidieron al procesado que consultara las citas médicas porque estaban preocupadas por la salud de sus familiares, especialmente de la hija menor de los denunciantes.
Responsabilidad del usuario
En la vista, también comparecieron el responsable de protección de datos del SES y un perito experto en ciberseguridad por parte de la defensa. El primero reconoció que le parecía «extraño» que el acusado hubiera accedido en casi 400 ocasiones a los datos de los mismos cuatro familiares y reconoció que no se podía concretar qué era exactamente lo que había consultado y que no hay controles para detectar si las entradas al sistema Jara están o no bien justificadas.
No obstante, aseguró que el sistema es «seguro» y que la responsabilidad es «del usuario».
Los denunciantes: "Sentimos que había violado nuestra intimidad"
«Sentimos que habían violado nuestra intimidad». Es la sensación que invadió a los cuatro denunciantes cuando descubrieron que sus datos clínicos habían sido consultados cientos de veces por el acusado. Así lo reconocieron ayer durante el juicio todos ellos, que negaron haber autorizado estos accesos ni haber solicitado nunca ni a este familiar ni a otros que mirasen sus citas. «Jamás», repitieron en varias ocasiones.
«Nosotros intentamos guardar la intimidad, sobre todo por la niña», afirmó el cuñado del procesado, quien aseguró que en algún caso las consultas al historial de su hija se realizaron cuando esta era aún menor. «No se ha metido ni una ni dos ni tres veces... han sido casi 400», subrayó. Según declararon los denunciantes, tenían constancia de que el investigado no solo se había divulgado entre otros miembros de la familia, sino también a conocidos. La hija, por su parte, aseguró que esta situación le había generado «ansiedad y paranoia». «Creía que lo sabía todo el mundo, he estado años sin salir de casa y me daba miedo ir hasta el centro de salud», contó, para describir la desconfianza que sentían ella y su familia hacia el sistema público de salud.
La psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal, que reconoció al matrimonio y a la hija, corroboró que no detectó secuela o lesión por los hechos enjuiciados, pero sí zozobra, malestar e inquietud «compatibles con el daño moral». La fiscalía reclama en concepto de responsabilidad civil 6.000 euros para el matrimonio y su hija menor, que la acusación particular eleva a 7.000 para cada uno de los cuatro miembros de la familia.
La letrada del SES, al que el abogado de la familia acusa como responsable civil subsidiario, al entender que corresponde la custodia y acceso a la documentación clínica de pacientes, considera que no es así, pues la Administración actuó «con diligencia» y ha puesto todas las medidas para que no se haga un uso indebido del sistema Jara.
