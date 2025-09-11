Arranca el curso para 12.600 niños en los colegios de Badajoz

Las aulas pacenses han recuperado este jueves su actividad con la incorporación de más de 12.600 estudiantes de entre tres y once años. Los centros han reabierto sus puertas entre nervios e ilusión y la mayoría de los alumnos han vivido este primer día de colegio con alegría por reencontrarse con sus compañeros tras las vacaciones de verano.

El colegio público Guadiana, ha abierto sus puertas con la emoción propia del inicio de curso. Entre felicidad, nerviosismo y algún que otro llanto de los que comienzan una nueva etapa que "es algo completamente normal al principio, aunque sabemos que una vez dentro del aula se pasa enseguida”, según ha expresado Juan de Dios Fernández, el director de este centro ubicado en la barriada de Valdepasillas en el que más de 500 alumnos han retomado hoy las clases de Infantil y Primaria.

El colegio, que en sus inicios llegó a rozar los 800 escolares y necesitó incluso la construcción de un edificio anexo, constata en los últimos años un descenso de la natalidad y por tanto, de su alumnado. Aun así, continúa siendo uno de los colegios de referencia para las familias en la capital pacense.

Muy cerca de este se encuentra el colegio público Enrique Segura Covarsí, en Huerta Rosales, donde el profesorado también ha comenzado el curso "contento y entusiasmado" y, aunque es un centro que lleva mucha trayectoria en el campo educativo con más de 30 años de historia, continúa la enseñanza con mucha ilusión y renovándose constantemente con distintos servicios, como radio escolar, biblioteca, aula vespertina, etc., y proyectos de innovación educativa, además de otros proyectos de carácter internacional como son Portfolio y eTwinning.

Así lo ha indicado esta mañana María Jesús Rafael Merino, directora del centro, en compañía del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha visitado el colegio en un día tan significativo como este.

Durante su visita, Gragera ha explicado que han sido un total de seis los centros educativos de la ciudad en los que se han llevado a cabo obras de mantenimiento este verano, "para pintarlos, revisar los cuadros eléctricos, arreglar desperfectos y en definitiva, dejarlos en perfecto estado de revista, para una jornada tan especial como la de hoy", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que el ayuntamiento se ocupa del mantenimiento de los 36 centros educativos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial con más de 80 edificios en toda la ciudad y una inversión municipal de más de 3.600.000 euros, que implica, "no solo el mantenimiento de verano, sino la ejecución de todas aquellas obras que van surgiendo y que son necesarias para ponerlos al día".

Sobre el arranque del curso académico en Badajoz, el regidor pacense ha dicho que espera que "vaya todo bien". A pesar de que, en este primer día de colegio, han podido verse algunas lágrimas por la novedad que supone para los más pequeños acceder a un nuevo centro, se ha mostrado "absolutamente convencido de que los niños van a disfrutar y van a aprender mucho, y de que el profesorado va a volcarse con el nuevo curso académico. Nosotros, desde la parte que nos toca, la municipal, intentaremos colaborar completamente con estos colegios para que estén en las mejores condiciones, porque, al final, nuestros hijos -los que más queremos- van a pasar mucho tiempo en ellos", ha señalado.

Nuevos centros

Preguntado por las instalaciones educativas pendientes en la ciudad, el alcalde ha recordado que la Junta de Extremadura se ha comprometido a construir dos nuevos centros: el Centro de Educación Especial Los Ángeles, que estará situado en una parcela de la Ronda Norte y el nuevo colegio público de Gévora, que se construirá junto al instituto de la pedanía. "Dos reivindicaciones históricas de la ciudad", ha dicho, y en concreto el de Los Ángeles, que fue "una promesa del anterior gobierno de la Junta de Extremadura" que nunca llegó a materializarse. Según informó este diario, las obras comenzarán en otoño, un plazo que el alcalde también desea que se cumpla.

Cerro Gordo

Mientras, sobre el futuro instituto de la barriada de Cerro Gordo, el regidor pacense ha puntualizado que el ayuntamiento ya terminó hace meses la parte que les "correspondía" y que tiene que ver con la modificación del uso de la parcela donde se levantará y la cesión a la Junta de Extremadura. "Es el gobierno regional el que realizará tanto los estudios topográficos como el anteproyecto para avanzar en este edificio que es absolutamente necesario para la ciudad" ha matizado, al mismo tiempo que ha asegurado que en el momento en el que esté redactado el proyecto, será la propia consejería la que ofrezca más datos. "Estoy seguro de que pronto vamos a tener buenas noticias", ha asegurado.