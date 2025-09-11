Badajoz inaugura este jueves la Feria de la Caza y la Pesca

La caza y la pesca suponen una facturación de más de 400 millones de euros en Extremadura, donde existen más de 130.000 licencias de pesca y 60.000 de caza. Son datos que reflejan la importancia de estos sectores en la comunidad autónoma y sostienen la celebración en la institución ferial de Badajoz (Ifeba) de la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica (Feciex), referente en el ámbito nacional y en Portugal.

Feciex se inaugura hoy jueves (12.00 horas) en Ifeba y se prolonga hasta el próximo domingo, con más de un centenar de actividades y la exposición de importantes empresas y marcas, que cubren los 10.000 metros cuadrados de superficie cubierta y los 20.000 de espacio exterior, así como varios enclaves del Guadiana a su paso por Badajoz.

Como ya es tradición en esta cita, una gran exposición centrará el interés de esta nueva edición (ya son 34). En esta ocasión se expone la 'Colección Javier López de Ceballos. Palabra de Cazador', en homenaje a este madrileño de nacimiento y extremeño de corazón que fue pionero internacional en la promoción de la caza. Fundador de Espacaza, ejerció más de 40 años como profesional. Fue un apasionado de la alta montaña y un gran viajero. Cazó en los cinco continentes y recibió reconocimientos como el Premio Culminum Magister y el Premio a la Personalidad Venatoria del Real Club de Monteros.

Premio Feciex

Este año, el Premio Ibérico Feciex 2025 se concede a la Asociación de Jóvenes Cazadores Extremeños (Jocaex), que cumple una década de existencia. Con este galardón, Feciex reconoce el esfuerzo y dedicación de esta asociación "en favor de la caza ética, sostenible y del respeto al entorno rural". Jocaex aglutina a 1.500 jóvenes, lo que la convierte en la mayor asociación juvenil cinegética del país.

Además, La Federación Extremeña de Caza celebrará el domingo el XIV Encuentro de Sociedades de Cazadores, con la entrega de premios y galardones y la asistencia de medio millar de federados.

También la Asociación Juvenex (Juventud Venatoria Extremeña) entregará su premio a un joven de España o Porrugal que haya destacado por su pasión por la caza, entre aquellos que se hayan postulado en la convocatoria pública de este reconocimiento.

Feciex será también el escenario de la Gala de Entrega de los Premios de Ferox-Todomontería, con la concesión de los premios Podenqueros, que recogerá el exmatador de toros Espartaco, que acudirá el sábado a las instalaciones de Caya.

Novedades

Entre las novedades que ofrece la feria que abre sus puertas esta mañana, está la exposición 'Descubre las especies cinegéticas', destinada a niños y jóvenes, una muestra de recovas de podencos, tiro libre en compak sporting y exhibición de caza menor con perro por parte de mujeres cazadoras, en la que participará la campeona de España, en la modalidad San Humberto y Copa Federación, Laura Corbacho.

Otra acción destacada será la III Convivencia de Rehaleros, procedentes de distintos puntos del panorama nacional. Tendrán lugar asimismo pruebas morfológicas y carreras de galgos y exhibiciones de diferentes razas.

Pesca con mosca

La pesca tiene un lugar destacado en Feciex, que se extiende hasta el río. Una de las novedades de esta edición llega de la mano de la Asociación de Mosqueros de Badajoz (Amoba), que desarrollará una demostración y montaje de pesca con mosca para niños a partir de 8 años.

En Las Baldocas tendrá lugar el Concurso Internacional de Pesca Deportiva la mañana del sábado. Ese mismo día, se desarrollará el Trofeo Ibérico Bass-Feciex con medios de flotación en el río. Además, en el acuario gigante instalado en Ifeba (8 por 3 metros cuadrados) habrá numerosas pruebas.

En el ámbito de la naturaleza, el programa de Feciex incluye un taller de observación de aves en el Guadiana (con plazas limitadas) y una gymkana para niños y jóvenes.

No faltarán las propuestas gastronómicas. Cocineros extremeños cocinarán en vivo con degustaciones, en 'Los fogones de la caza', durante tres días de feria.

Horario y precio de las entradas

El horario de Feciex es de 12.00 a 21.00 horas hoy jueves. El viernes y el sábado, de 10.00 a 21.00 horas y, el domingo, de 10.00 a 19.00 horas.

El precio de la entrada para el público general es de 4 euros. Las entradas se pueden adquirir en taquilla o a través de la web de Ifeba.