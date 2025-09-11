La cantaora Esther Merino 're(e)voluciona' el flamenco con su nuevo álbum

Esther Merino estrena nuevo álbum. Y lo hace esta noche, a las 00.00 horas. Bajo el título 'Re(e)volución', la Lámpara Minera busca homenajear a su tierra y hacer un repaso por su trayectoria en estos últimos diez años, "en los que he cambiado como persona y como artista, y donde he conseguido grandes éxitos que me han permitido subirme a escenarios que siempre había soñado". Así lo ha señalado la cantaora pacense en el acto de presentación del álbum que se ha llevado a cabo hoy en la Diputación de Badajoz, acompañada por el diputado Ricardo Cabezas.

Este nuevo trabajo musical es un EP, y consta de 5 cantes de flamenco que cuentan con la participación de grandes figuras del mundillo. El sencillo del álbum son unos jaleos extremeños, en el que colaboran dos grandes referentes como Alejandro Vega y La Kaíta, y por primera vez en la carrera de la artista, se acompañará con un videoclip, que ha sido grabado en la plaza Alta. "Haber grabado este videoclip con ellos se quedará para siempre en mi corazón y en mi retina. Porque ya no solo fue grabar y cantar a su lado. Lo que transmiten con su voz y las vivencias que eso nos cuenta han quedado reflejadas en nuestro cante", ha explicado Esther Merino.

El álbum cuenta con varias novedades, como el uso de instrumentos que no se acostumbra a escuchar en discos de flamenco. La mayor "revolución" la traerán los cantes de Levante, con un cante por minera y otro por cartagenera, "haciendo otro pequeño guiño" al premio Lámpara Minera y al primer premio que ganó en el Festival del Cante de la Mina en 2009.

También incluye una Soleá de Triana, llamada Sevilla, donde la autora comenzó su andadura, "para hacer un reconocimiento y un guiño a esos años de experiencia en los que conocí a tantísimos compañeros y a grandísimos maestros", ha señalado.

La última creación son unos tangos en los que la artista ha sido acompañada por José Suárez 'El Paquete', miembro de la familia Porrina.

'Re(e)volución' estará disponible esta noche a las 00.00 horas en 'Youtube'. Durante los próximos días se presentará en las demás plataformas digitales. Por el momento, el acceso a este nuevo álbum será solo digital, aunque la artista aún baraja la posibilidad de sacarlo en vinilo. "La decisión de lanzarlo en Youtube viene porque queremos que el videoclip, algo nuevo en mi carrera, tenga la mayor visibilidad posible. No solo por mí, también por Alejandro y La Kaíta. La gente debe ver y disfrutar de los cantes de cada uno y sobre todo, del amor y cariño que le hemos puesto", ha concluído la cantaora.