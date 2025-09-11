Manuel Ruiz Durán, nuevo capellán de la hermandad de la Soledad de Badajoz

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha nombrado a Manuel Ruiz Durán, párroco de San Agustín, nuevo rector de la ermita de Nuestra Señora de la Soledad y capellán de la hermandad de la patrona de la ciudad.

Manuel Ruiz releva en la responsabilidad pastoral de guiar la vida litúrgica y devocional de uno de los principales santuarios a Pedro Fernández Amo, a quien la hermandad ha querido agradecido "profundamente" su dedicación y servicio durante el tiempo de su mandato.

Este nombramiento implica el cese de Manuel Ruiz Durán como capellán del hospital Quirón Salud Clideba lo que, aunque continuará al frente del resto de oficios que ya tenía encomendados, entre ellos el de párroco de San Agustín y canónigo de la catedral, "garantiza una dedicación intensa a la hermandad, que lo recibe con alegría y esperanza esta nueva etapa, confiada en que su liderazgo espiritual será un faro que fortalezca la fe y la caridad, además de la esperanza, de todos sus miembros en un año tan significativo", según ha destacado la cofradía de la patrona.