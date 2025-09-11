Nombramiento
Manuel Ruiz Durán, nuevo capellán de la hermandad de la Soledad de Badajoz
Sustituye en el cargo a Pedro Fernández Amo
El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha nombrado a Manuel Ruiz Durán, párroco de San Agustín, nuevo rector de la ermita de Nuestra Señora de la Soledad y capellán de la hermandad de la patrona de la ciudad.
Manuel Ruiz releva en la responsabilidad pastoral de guiar la vida litúrgica y devocional de uno de los principales santuarios a Pedro Fernández Amo, a quien la hermandad ha querido agradecido "profundamente" su dedicación y servicio durante el tiempo de su mandato.
Este nombramiento implica el cese de Manuel Ruiz Durán como capellán del hospital Quirón Salud Clideba lo que, aunque continuará al frente del resto de oficios que ya tenía encomendados, entre ellos el de párroco de San Agustín y canónigo de la catedral, "garantiza una dedicación intensa a la hermandad, que lo recibe con alegría y esperanza esta nueva etapa, confiada en que su liderazgo espiritual será un faro que fortalezca la fe y la caridad, además de la esperanza, de todos sus miembros en un año tan significativo", según ha destacado la cofradía de la patrona.
- Una vecina de Badajoz denuncia una estafa tras dar sus datos en una oferta falsa de empleo
- El mejor corte de jamón se decide en Badajoz: la Plaza Alta celebra el IX Concurso 'Capital Ibérica
- Juzgan a 13 personas por contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Badajoz
- Aparece el cuerpo sin vida del hombre que se ha precipitado desde el puente Real de Badajoz
- Conductores a 100 km/h en travesías con velocidad limitada a 30 km/h: los datos de los radares pedagógicos en la provincia de Badajoz
- Las obras de la ampliación de El Nevero de Badajoz junto a Cuartón Cortijo ya están en marcha
- El acusado de consultas 384 veces datos clínicos de familiares en Badajoz: 'Lo hice porque me lo pedían
- Un ciclista de 40 años, atropellado en Badajoz