Padres afectados por la falta de transporte escolar en Badajoz: "No puedo dejar sola en casa toda la mañana a una niña de 12 años"

La suspensión del transporte escolar en la ruta que conecta Cerro Gordo con los institutos de San Roque ha dejado este jueves a varias familias en una situación complicada. Rocío Velardo, una de las madres afectadas, vive sola con su hija Candela y asegura que está teniendo serios problemas para conciliar.

Trabaja en Mérida y tiene que salir de Badajoz a las seis y media de la mañana, por lo que le resulta imposible acompañar a la menor al instituto. Hasta ayer a las tres de la tarde no se enteró "a través del grupo de WhatsApp de los padres" de que hoy no habría servicio. Poco después, el centro educativo confirmó la incidencia por Rayuela y explicó que no saben cuánto tiempo se prolongará. Ante esta situación, Rocío ha tenido que pedir ayuda a una vecina para que llevara a su hija al instituto esta mañana.

Sobre la implantación de la modalidad de enseñanza telemática para los alumnos que no puedan asistir a clase, tal y como ha informado la Consejería de Educación por carta a los centros educativos, señala que sería "un alivio para no tener que depender de favores", pero recuerda que no es una solución real: "No puedo dejar sola toda la mañana en casa a una niña de 12 años".

Otros testimonios

No es el único caso. Manolo Machado, padre de una alumna del colegio de Educación Especial Los Ángeles y presidente de la asociación de padres y madres (ampa), conoció la noticia esta misma mañana en la propia parada del autobús, ya que no recibió el aviso en la plataforma Rayuela.

"Una de las madres se ofreció a llevar a mi hija y después, yo he ido a recogerla. He perdido el tiempo de descanso de la siesta y eso me trastoca porque hoy trabajo de noche", cuenta el presidente de la ampa de este colegio situado en la carretera de Cáceres, a 8 kilómetros de la capital pacense. Reconoce que en su caso, el trayecto entre Badajoz y el centro es "corto", pero advierte de que la situación afecta también a familias de otros municipios más lejanos como San Vicente de Alcántara, Puebla de Obando o Valverde de Leganés.